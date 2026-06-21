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Avtor:
STA

Nedelja,
21. 6. 2026,
22.02

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Serena Williams Wimbledon

Nedelja, 21. 6. 2026, 22.02

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Posebno vabilo

To bo spektakel! Serena Williams v Wimbledonu tudi med posameznicami.

Avtor:
STA

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Serena Williams | Serena Williams je na sveti angleški travi v Wimbledonu nazadnje nastopila leta 2022. | Foto Reuters

Serena Williams je na sveti angleški travi v Wimbledonu nazadnje nastopila leta 2022.

Foto: Reuters

Potem ko je ameriška teniška zvezdnica Serena Williams pred kratkim prejela posebno vabilo za nastop v dvojicah na tretjem grand slamu sezone v Wimbledonu, so ji danes londonski prireditelji dodelili še vabilo za nastop med posameznicami.

Serena in Venus Williams
Sportal Serena Williams v Wimbledonu skupaj s sestro Venus

Serena Williams se bo tako v Wimbledon vrnila prvič po letu 2022. Med dvojicami bo 44-letna zvezdnica, zmagovalka 23 turnirjev za grand slam, nastopila s 45-letno sestro Venus Williams.

Zdaj pa so prireditelji sporočili, da so Sereni Williams namenili še vabilo za nastop med posameznicami. To bo njen prvi nastop v tej konkurenci po letu 2022, ko se je teniško upokojila. Nazadnje je pred štirimi leti nastopila na domačem turnirju za grand slam v New Yorku, ko je izpadla v tretjem krogu.

Kot so sporočili organizatorji v Wimbledonu, je bil eden od njenih motivov za vrnitev tudi želja, da bi jo hčerki Olympia in Adira lahko videli na tekmovanju.

Serena Williams ima v Wimbledonu izjemno statistiko, saj je v posamični konkurenci zmagala sedemkrat, še štirikrat pa je bila v finalu. Zadnjo wimbledonsko lovoriko ima iz leta 2016. | Foto: Getty Images Serena Williams ima v Wimbledonu izjemno statistiko, saj je v posamični konkurenci zmagala sedemkrat, še štirikrat pa je bila v finalu. Zadnjo wimbledonsko lovoriko ima iz leta 2016. Foto: Getty Images

Kot zanimivost pa so prireditelji še zapisali, da doslej v Wimbledonu še nobeni igralki s povabilom ni uspelo priti do zmage v posamični konkurenci. V dvojicah pa se je to že zgodilo v letih 2000 in 2002, ko sta slavili prav Serena in Venus Williams.

Na seznamu povabljenih za posamični konkurenci, v obeh je na njem po osem imen, je pri ženskah med drugimi poleg Serene Williams tudi finalistka odprtega prvenstva Francije Maja Chwalinska iz Poljske, pri moških pa švicarski veteran Stan Wawrinka in Bolgar Grigor Dimitrov.

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