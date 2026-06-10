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Avtor:
B. B.

Sreda,
10. 6. 2026,
15.43

Osveženo pred

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Serena Williams Queen's Club Victoria Mboko

Sreda, 10. 6. 2026, 15.43

1 ura, 33 minut

Vrnitev Serene Williams

Serena Williams se je vrnila: "Naveličala sem se sedeti doma"

Avtor:
B. B.

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Serena Williams | "Preprosto nisem imela več česa početi. Naveličala sem se sedeti doma. " | Foto Guliverimage

"Preprosto nisem imela več česa početi. Naveličala sem se sedeti doma. "

Foto: Guliverimage

"Preprosto nisem imela več česa početi," je ob veliki vrnitvi povedala Serena Williams, ena najboljših teniških igralk vseh časov. Prav zanimiv pa je bil njen novi razlog, zakaj se je vrnila na teniško turnejo.

Serena Williams je v dvojicah združila moči s kanadsko najstnico Victorio Mboko. | Foto: Guliverimage Serena Williams je v dvojicah združila moči s kanadsko najstnico Victorio Mboko. Foto: Guliverimage

Pred časom je v teniških krogih završalo, potem ko je Serena Williams naznanila, da se vrača na teniška igrišča. To pa ji je uspelo na najboljši mogoč način. Na travi londonskega Queen's Cluba smo v torek lahko spremljali zanimiv dvoboj dvojic, v katerem sta kanadska najstnica Victoria Mboko in legendarna Serena Williams premagali tretji nosilki Nicole Melichar-Martinez in Erin Routliffe s 7:6 (2), 6:2. Victoria Mboko in Serena Williams bosta v četrtfinalu turnirja Queen's Club igrali proti kanadsko-nemški navezi Leylah Fernandez in Laura Siegemund.

Želi samo uživati

Seveda je bila v središču pozornosti Serena Williams, ki se je pri 44 letih vrnila na profesionalna teniška igrišča po skoraj štirih letih premora. Njen zadnji uradni nastop pred tem je bil na OP ZDA leta 2022, zato je njena vrnitev na igrišča še toliko bolj odmevala. Ob vrnitvi je Williams povedala, da želi znova uživati v tenisu in da si ne želi nalagati nobenega pritiska glede rezultatov. Prav tako ji je v veliko veselje, da ji igranje pred hčerkama daje še dodatno motivacijo.

Veliko ji pomeni, če jo lahko spremlja družina. | Foto: Guliverimage Veliko ji pomeni, če jo lahko spremlja družina. Foto: Guliverimage

Ni imela več česa početi

Po včerajšnjem dvoboju je bila še bolj izvirna in je s svojim odgovorom nasmejala tribune. "Preprosto nisem imela več česa početi. Naveličala sem se sedeti doma. Hčerki sta na poletnih počitnicah, zakaj pa ne? In seveda, da lahko to storim na Queen'su, turnirju, ki v moji posamični karieri ni imel ženske tekme."

Še posebej zanimivo se ji zdi, da prvič po več kot 27 letih kariere igra na turnirju, kjer prej ni imela priložnosti igrati. "Vedno je bil turnir samo za moške, ampak resnično poseben občutek je biti na tako posebnem prizorišču, kjer sem videla toliko prijateljev zmagati, dobro igrati in bila priča toliko odličnim tekmam. Zelo dobro je," je sklenila Serena Williams, 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam v posamični konkurenci.

Serena Williams se je na teniška igrišča vrnila po slabih štirih letih. | Foto: AP / Guliverimage Serena Williams se je na teniška igrišča vrnila po slabih štirih letih. Foto: AP / Guliverimage

Bo kdaj zaigrala tudi med posameznicami?

Serena je pred turnirjem večkrat poudarila, da je trenutno osredotočena le na igro dvojic in da za zdaj še ne razmišlja, da bi igrala v posamični konkurenci, a te možnosti ni izključila. Predvsem meni, da bo morala opraviti še nekaj več treningov. Prav tako ni znano, ali bo igrala na tako imenovani sveti travi v Wimbledonu.

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