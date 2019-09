Serena Williams bo tokrat igrala proti Hrvatici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Serena Williams se je do tretjega kroga prebila brez večjih težav. V tretjem krogu jo zdaj čaka Hrvatica Petra Martić, s katero do zdaj še nista igrali. Za Martićevo, ko je v prvem krogu premagala našo Tamaro Zidanšek, je to prva osmina finala na OP ZDA.

Druga nosilka turnirja Ashleigh Barty bo v osmini finala igrala proti Wang Qiang. Kitajka in Avstralka sta do zdaj igrali dva medsebojna dvoboja in obakrat je bila boljša Bartyjeva.