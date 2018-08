Se Valentino Rossi predaja že vnaprej?

Čeprav Valentino Rossi v seštevku svetovnega prvenstva trenutno zaseda drugo mesto, meni, da bo osem dirk pred koncem sezone težko zdržal drugo mesto. Rossi za vodilnim Marcom Marquezom zaostaja velikih 59 točk, precej bližje na tretjem mestu je Jorge Lorenzo, ki ga od Rossija loči le 12 točk, medtem ko Dovizioso zaostaja točko več.

"Zelo lepo bi bilo, če bi se borili za stopničke, ampak to leto so trije hitrejši." Foto: Guliver/Getty Images

Čeprav Rossi upa, da se bo Yamaha bolje obnesla kot na dirki za VN Avstrije, meni, da bo težko za seboj zadržati voznika Ducatija. "Realno mislim, da me bosta oba voznika Ducatija premagala. Zdaj sta točkovno zelo blizu in še zelo hitra. Zelo lepo bi bilo, če bi se borili za stopničke, ampak to leto so trije hitrejši. Težko bo," je povedal devetkratni svetovni prvak, ki vseeno puške ni dokončno vrgel v koruzo.

"Naredili bomo vse, kar je v naših močeh, in upam, da bomo na prihodnjih dirkah, kjer je več zavojev, bolj konkurenčni. Lani je bila dirka v Silverstonu ena lepših dirk. Startal sem s prve vrste in prvih 16 krogov sem vodil. V določenem trenutku sem mislil, da bom lahko zmagal, vendar sta bila Andrea Dovizioso in Maverick Vinales hitrejša."

Valentino Rossi si na domači dirki želi čim boljšega rezultata. Foto: Reuters

Glede testiranj ni najbolj optimističen

Rossi bo pred dirko v Silverstonu v Misanu opravil nekaj testov, nato ga čaka še testiranje v Aragonu. A glede na to, da po zadnjih testiranjih ni bilo večjega napredka, Italijan ni najbolj optimističen.

"Pomembno je, da začnemo nekaj poskušati. Dirka v Misanu je tudi pomembna, ker je to moja domača dirka, vendar mislim da v prihodnjih dveh testiranjih ne moremo pričakovati velikega napredka. Lani v Misanu zaradi poškodbe nisem dirkal, zato bi bilo lepo, če bi dosegel dober rezultat. Sploh zaradi ljudi, ki me bodo prišli gledat," je še za motorsport.com povedal 39-letni dirkač.