Se je Serena Williams od lani kaj naučila?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto bo na OP ZDA na sporedu še zadnje dejanje med ženskami, ko se bosta v velikem finalu pomerili Serena Williams in Bianca Andreescu. Obeta se prava teniška poslastica, ki bo na sporedu ob 22. uri po slovenskem času.

Šlo bo za dvoboj dveh generacij, saj Bianca Andreescu kar 18 let mlajša od svoje nasprotnice. Za šele 19-letno Kanadčanko je to prvi finale na turnirjih za grand slam, medtem ko bo Serena Williams lovila 24. lovoriko na turnirjih za grand slam. V primeru zmage bi se Williamsova lahko izenačila z legendarno Avstralko Margaret Court. Serena je na OP ZDA slavila že šestkrat in je na dobri poti, da v svojo vitrino postavi še sedmo lovoriko s tega turnirja.

Že lani je bila zelo blizu, a jo je v enem najbolj dramatičnem finalu v zgodovini tenisa premagala Japonka Naomi Osaka. Verjetno se je 37-letna Američanka od lani kaj naučila.

Bianca Andreescu letos prvič nastopa na glavnem turnirju OP ZDA. Foto: Gulliver/Getty Images

Bianca Andreescu se bo za prvo lovoriko borila šele na svojem četrtem nastopu na turnirju za grand slam, medtem ko letos prvič na stopa na glavnem turnirju OP ZDA. Andreescu je šele druga kanadska igralka, ki se je uvrstila v finale. Pred tem je to uspelo Eugenie Bouchard v Londonu leta 2014.Prav tako pa je Bianca na OP ZDA prva najstnica po letu 2009, ki ji je uspel ta podvig – uvrstitev v finale.

Serena Williams in mlada Kanadčanka sta se do zdaj srečali le enkrat. Letos sta igrali v finalu turnrija v Torontu, a je takrat Serena Williams v solzah morala predati dvoboj.