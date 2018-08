Se bosta v finalu srečala Federer in Đoković?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na turnirju serije masters v Cincinnatiju bodo v soboto na sporedu polfinalni dvoboji. Prava tako pa bodo finalno vstopnice lovile ženske. Po določenem scenariju bi lahko v finalu Cincinnatija gledali Novaka Đokovića in Rogerja Federerja.

V prvem moškem polfinalu bosta igrala Novak Đoković in Marin Čilić, ta je leta 2016 na tem turnirju že zmagal. Đoković je v Cincinnatiju že petkrat igral v finalu, a zmeraj ostal praznih rok. Igralca sta do zdaj imela 16 medsebojnih dvobojev, statistika pa je na strani Srba (14-2). Nazadnje sta igrala letos v Queensu, kjer je bil po treh nizih boljši Čilić.

V nočnih urah po slovenskem času bosta v drugem polfinalu igrala Roger Federer, drugi nosilec turnirja in David Goffin. V petek Federer ni kazal najboljše forme, a mu je v četrtfinalu kljub temu uspelo premagati Stana Wawrinko. Federer bo tudi v tem dvoboju favorit. Izid je 6:1 za 37-letnega Švicarja.

Foto: Reuters

V ženskem delu bosta prvo polfinalno vstopnico lovili Petra Kvitova in Kiki Bertens, v drugem polfinalu pa bosta igrali prva igralka sveta Simona Halep in Aryana Sabalenka, trenutno 34. igralka sveta. Belorusinja je na poti do finala premagala kar nekaj odličnih igralk.

