Samo 3 odstotki ljudi na svetu imajo takšne sposobnosti #video

Novak Djokovic channelling his inner Cristiano Ronaldo 😂 pic.twitter.com/n1Uy2vZ7xm — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) March 9, 2024

Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek, kako Novak Đokovića igra nogomet na ogrevalnem prostoru na turnirju v Indian Wellsu. Znano je, da je Nole velik ljubitelj košarke, prav tako tudi nogometa in v obeh pokazal dobre sposobnosti. Že pred leti je Beograjčan v enem izmed intervjujev razkril, da bi v nogometu najraje igral na položaju levega krila.

Tisti, ki ste posnetek pogledali malo bolj pazljivo, ste lahko opazili, da Đoković tenis igra z desno nogo, medtem ko pri igranju nogometa strelja z levo nogo. Ta sposobnost se imenuje "cross-laterall" in jo imajo le 3 odstotki ljudi na svetu.

Kaj je razkrila štiri leta stara raziskava?

Študije iz leta 2020 so potrdile teorijo, da desničarji zelo redko igrajo z levo nogo. Križane preference so veliko pogostejše pri levičarjih kot pri desničarjih. Znanstveniki so namreč odkrili odkrili, da je 60 odstotkov levičarjev igra z desno nogo, medtem ko le 3 odstotki desničarjev uporablja levo nogo," so zapisali na spletni strani Blic.

Novak Đoković je za zmago v drugem krogu potreboval 3 nize. Foto: Guliverimage

"Gre za fenomenalen turnir"

Sicer je eden najboljših teniških igralcev po petih letih spet igral v Indian Wellsu, kjer je v prvem krogu po treh nizih premagal Avstralca Aleksandrom Vukicem 6:2, 5:7, 6:3. Zanj je bila to že 400. zmaga na turnirjih serije masters in se še bolj približal Rafaelu Nadalu, ki jih ima na vrhu te lestvice 406.

"Lepo se je vrniti po petih letih. To je zelo dolgo obdobje, seveda za profesionalnega teniškega igralca. Temu turnirju pravijo teniški raj in res je. Vsi se počutijo zelo dobro, od igralcev, trenerjev, ljubiteljev tenisa, navijačev in ljudi, ki pridejo podpret ta turnir. Gre za fenomenalen turnir, vsako leto je boljše. Te dni so bile tribune na treningih polne, čutil sem pravo energijo in res sem vesel, da sem se lahko vrnil in začel turnir z zmago," je po zmagi povedal dejal Novak. V 3. krogu ga čaka Italijan Luca Nardi, 123. igralec sveta.

Novak Djokovic 🇷🇸 alcanzó las 400 victorias en Masters 1000 🏆🎾. Hoy superó 6-2, 5-7 y 6-3 a Aleksandar Vukic y accedió a la tercera ronda de Indian Wells. Una historia que se repite una y otra vez desde 2005. 🏅🔝pic.twitter.com/65UAEzGY53 — VarskySports (@VarskySports) March 10, 2024

Preberite še: