Sakari in Gauff za zmago v ameriški prestolnici

Grkinja Maria Sakari in Američanka Coco Gauff sta finalistki teniškega turnirja WTA v Washingtonu. Grkinja je v polfinalu turnirja z nagradnim skladom 709.232 evrov premagala prvopostavljeno Američanko Jessico Pegula s 6:3, 4:6 in 6:2, medtem ko je bila Gauff boljša od Rusinje Ljudmile Samsonove s 6:3 in 6:3.