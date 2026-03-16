Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Lestvica WTA

Sabalenka vodilna na lestvici WTA, Erjavec najvišje v karieri

Arina Sabalenka | Arina Sabalenka je še povečala prednost na lestvici WTA. | Foto Reuters

Arina Sabalenka je še povečala prednost na lestvici WTA.

Foto: Reuters

Beloruska teniška zvezdnica Arina Sabalenka po naslovu v Indian Wellsu še naprej prepričljivo vodi na lestvici WTA. Ima pa na drugem mestu novo najbližjo zasledovalko, to je Kazahstanka Jelena Ribakina. Od Slovenk je najvišje Veronika Erjavec na 91. mestu, kar je njena najboljša uvrstitev v karieri.

Na vrhu ima Arina Sabalenka, ki je v nedeljo v finalu tesno ugnala Jeleno Ribakino, še malce večjo prednost kot pred dvema tednoma ob zadnji posodobitvi. Kazahstanka namreč zaostaja 3242 točk. Na tretje mesto je padla Poljakinja Iga Swiatek.

V prvi deseterici je dve mesti izgubila lanska zmagovalka Indian Wellsa, Rusinja Mira Andrejeva, ki je po novem deseta. Mesto sta posledično pridobili osma Ukrajinka Elina Svitolina ter devetouvrščena Kanadčanka Victoria Mboko.

Od Slovenk je po novem najvišje Veronika Erjavec, ki je z 91. mestom izboljšala svojo doslej najboljšo uvrstitev na lestvici WTA. To ji je uspelo po polfinalnem nastopu na drugem turnirju serije WTA 125 v Antalyi.

Tam je morala priznati premoč rojakinji Tamari Zidanšek, ki je nato izgubila v finalu. Na lestvici je Konjičanka pridobila 18 mest in je zdaj 130. Vmes je Kaja Juvan, ki jo kot 98. igralko lestvice danes čakajo kvalifikacije v Miamiju proti domačinki Mary Stoiana.

Lestvica WTA (16.  marec):

  1.   (1) Arina Sabalenka (Blr)        11.025

  2.   (3) Jelena Ribakina (Kaz)          7783

  3.   (2) Iga Swiatek (Pol)              7413

  4.   (4) Coco Gauff (ZDA)               6748

  5.   (5) Jessica Pegula (ZDA)           6678

  6.   (6) Amanda Anisimova (ZDA)         6180

  7.   (7) Jasmine Paolini (Ita)          4232

  8.   (9) Elina Svitolina (Ukr)          4020

  9.  (10) Victoria Mboko (Kan)           3351

 10.   (8) Mira Andrejeva (Rus)           3066

...

 91. (102) Veronika Erjavec (Slo)          821

 98.  (92) Kaja Juvan (Slo)                803

130. (148) Tamara Zidanšek (Slo)           604

303. (298) Polona Hercog (Slo)             219

382. (377) Dalila Jakupović (Slo)          162

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
