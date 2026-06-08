Sabalenka na vrhu, Chwalinski največji skok na lestvici WTA

Belorusinja Arina Sabalenka kljub četrtfinalnemu porazu na teniškem odprtem prvenstvu Francije ostaja številka 1 na svetovni lestvici. Za dve mesti je na šesto napredovala zmagovalka Roland Garrosa, Rusinja Mira Andrejeva. Finalistka pariškega grand slama, poljska kvalifikantka Maja Chwalinska je skočila kar za 91 mest in je zdaj 21. igralka sveta.

V najboljši deseterici je največ izgubila lanska zmagovalka, Američanka Coco Gauff, ki je letos izpadla v tretjem krogu, saj je nazadovala s četrtega na sedmo mesto.

Najboljši Slovenki Veronika Erjavec in Kaja Juvan sta prav tako nazadovali. Erjavec, ki je v Parizu zaigrala v prvem krogu in izgubila proti drugi igralki sveta Kazahstanki Jeleni Ribakini, je po novem 89. na svetu, Juvan pa je zdrsnila na 128. mesto.

Lestvica WTA (8. junij): 1. (1) Arina Sabalenka (Blr) 9090 točk

2. (2) Jelena Ribakina (Kaz) 8143

3. (3) Iga Swiatek (Pol) 6733

4. (5) Jessica Pegula (ZDA) 6056

5. (6) Amanda Anisimova (ZDA) 5848

6. (8) Mira Andrejeva (Rus) 5751

7. (4) Coco Gauff (ZDA) 4879

8. (7) Elina Svitolina (Ukr) 4315

9. (9) Victoria Mboko (Kan) 3670

10. (10) Karolina Muchova (Češ) 3438

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89. (84) Veronika Erjavec (Slo) 853

128. (111) Kaja Juvan (Slo) 610

134. (134) Tamara Zidanšek (Slo) 565

215. (217) Polona Hercog (Slo) 333

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