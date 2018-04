Rafael Nadal po dobrih dveh mesecih spet na igrišču

Davisov pokal, svetovna skupina

Španska reprezentanca z Rafaelom Nadalom na čelu gosti Nemčijo. V Genovi igrata Italija in Francija, Hrvati v Varaždinu gostijo Kazahstance, medtem ko bodo v Nashvillu igrali ZDA in Belgija. Lanski naslov branijo Francozi, potem ko so v finali premagali Belgijo.

Italija – Francija 0:0 Petek, 6. 4.

Andreas Seppi (Ita) – Lucas Poullie (Fra)

Fabio Fognini (Ita) – Jeremy Chardy (Fra)



Sobota, 7. 4.

Simone Bolelli/Paolo Lorenzi – Pierre Hugues Herbert



Nedelja, 8. 4.

Fabio Fognini (Ita) – Lucas Poullie (Fra)

Andreas Seppi (Ita) – Jeremy Chardy (Fra)

Španija – Nemčija 1:0 Petek, 6. 4.

David Ferrer (Špa) : Aleksander Zverev (Nem) 6:4, 6:2, 6:2

Rafael Nadal (Špa) – Philipp Kohlschreiber (Nem)



Sobota, 7. 4.

Marc Lopez Tarres/Feliciano Lopez – Tim Puetz/Jan Lennard Struff



Nedelja, 8. 4.

Rafael Nadal (Špa) – Aleksander Zverev (Nem)

David Ferrer (Špa) – Philipp Kohlschreiber (Nem)

Hrvaška – Kazahstan 0:0

Petek, 6. 4.

Marin Čilić (Hrv) – Dimitrj Popko (Kaz)

Boran Ćorić (Hrv) – Mihail Kukuškin (Kaz) Sobota, 7. 4.

Ivan Dodig/Nikola Mektić – Timur Kabibulin/Aleksander Nedovjesov



Nedelja, 8. 4.

Marin Čilić (Hrv) – Mihail Kukuškin (Kaz)

Borna Ćorić (Hrv) – Dimitrj Popko (Kaz)