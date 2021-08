Prvi dan na delu dve Slovenki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nasprotnica Kaje Juvan bo Britanka Heather Watson. "Ne poznam je dobro. Nisem še igrala proti njej. Gledala sem sicer nekaj njenih tekem, vendar ne vem, kako igra. Pripravili se bomo s pomočjo posnetkov," je pred dvobojem povedala Juvanova in dodala: "Počutim se dobro. V zadnjih mesecih oziroma po moji bolezni smo se veliko ukvarjali s fizično pripravljenostjo. Veliko se trudimo tudi s teniško igro, torej se veselim prvega dvoboja proti kakovostni igralki."

Tamara Zidanšek se bo v prvem kolu pomerila z Američanko Bernardo Pero (85. WTA). Oba dosedanja dvoboja je dobila Američanka, enega tudi letos na pesku v Rimu. "Proti njej sem igrala na Kitajskem in v Rimu. Prvega dvoboja se niti ne spomnim, v italijanski prestolnici pa nisem bila najbolje pripravljena. Vem, kako igra in kaj lahko pričakujem. Mi smo pripravljeni, pripravljena je tudi taktika. Morda je malce drugače le to, ker igra z levo roko," je o tekmici dejala Zidanškova.

Naomi Osaka, tretja nosilka turnirja, bo igrala proti Čehinji Mariji Buozakovi.