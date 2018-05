Prva igralka sveta pravočasno dodala plin

Številka 1 ženskega tenisa Simona Halep je po slabi igri v prvem nizu pravočasno okrevala in na koncu z 2:6, 6:1 in 6:1 v prvem krogu odprtega prvenstva Francije premagala Američanko Alison Riske. Čeprav je Romunka, leta 2014 in 2017 finalistka Roland Garrosa, slabo začela in v prvem nizu zaostajala že z 0:5, na koncu dvoma o zmagovalki ni bilo.