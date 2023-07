Prva igralka sveta doma lovi 15. lovoriko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljakinja Iga Swiatek in Nemka Laura Siegemund se bosta pomerili v finalu teniškega turnirja serije WTA v Varšavi. Prva igralka sveta bo na domačih tleh v 19. finalu lovila 15. lovoriko, Nemka pa v četrtem finalu tretjo.

Laura Siegemund je nazadnje v finalu igrala pred šestimi leti v domačem Stuttgartu. Ima še naslov iz Bastada pred sedmimi leti, v finalu pa je igrala še aprila 2016, prav tako v Stuttgartu. Domačinka iz Varšave bo v šestem finalu lovila četrto letošnjo lovoriko, potem ko je bila pred tem najboljša na OP Francije, v Stuttgartu in Dohi, izgubila pa na zadnji stopnički turnirjev v Dubaju in Madridu.

Tako Siegemund kot Iga Swiatek sta morali v soboto na igrišče dvakrat, saj je vreme povzročilo številne premike v urniku tekmovanja. Nemka, sicer na lestvici WTA šele 153., je najprej dokončala v petek začeti četrtfinalni dvoboj proti Italijanki Lucrezii Stefanini, pozneje pa je bila boljša še od rojakinje Tatjane Marie s 5:7, 6:3, 6:4.

Swiatek je bila v četrtfinalu boljša od Čehinje Linde Noskove, nato pa je njen sobotni obračun proti Belgijki Yanini Wickmayer prekinil še mrak. Dvoboj je bil prekinjen pri vodstvu 22-letne domačinke s 6:1 in 5:5, tako je prva igralka sveta šele v nedeljo dopoldne dokončala delo in slavila s 6:1 in 7:6 (6).

Varšava, WTA:



Polfinale:

Iga Swiatek (Pol/1) - Yanina Wickmayer (Bel) 6:1, 7:6 (6);

Laura Siegemund (Nem) - Tatjana Maria (Nem) 5:7, 6:3, 6:4.