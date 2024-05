Đoković izpadel. Ni bil pravi, ker je dobil plastenko v glavo?

Srbski teniški zvezdnik je dva tedna pred začetkom odprtega prvenstva Francije v Parizu doživel hladno prho. V tretjem krogu mastersa v Rimu je zmagovalca 24 turnirjev za grand slam gladko s 6:2 in 6:3 premagal Čilenec Alejandro Tabilo.

Prvopostavljeni Novak Đoković na igrišču ni kazal prave forme, številne napake pa so se kar vrstile. Po 67 minutah je dvoboj zaključil sam z dvojno napako na servisu. Šestintridesetletni Srb proti deset let mlajšemu tekmecu ni našel pravega odgovora. Alejandro Tabilo na drugi strani pa je s pametno igro spisal nov košček zgodovine čilskega tenisa, saj je prvi Čilenec po Fernandu Gonzalezu in letu 2007, ki je premagal številko ena svetovnega tenisa. Gonzalez je takrat na finalu ATP premagal Švicarja Rogerja Federerja.

Alejandro Tabilo Foto: Reuters "Noro, saj niti sam ne morem verjeti," je dejal Čilenec. Ta se bo zdaj v osmini finala pomeril z Rusom Karenom Hačanovom. Sicer pa Rim Đokoviću iz več razlogov letos ne bo ostal v lepem spominu. V petek ga je med pisanjem avtogramov zadela steklenica. "Bila je nesreča in gre mi dobro. V hotelu se hladim z ledom," je po zmagi nad Francozom Corentinom Moutetom na omrežju X zapisal Srb. Organizatorji turnirja pa so pojasnili, da je steklenica na Đokovića padla pomotoma, na video posnetku pa je vidno, kako je enemu od gledalcev zdrsnila iz žepa.

Đoković je po dvoboju dejal, da se ni počutil najbolje in krivdo zvalil na petkov nesrečni dogodek z druženja z navijači, ko je dobil v glavo plastenko z vodo. "Na treningu sem bil v redu. Imel sem lažji trening. Ničesar nisem čutil. Zdaj pa je bil na tekmi pod močnih stresom občutek precej slab. Ni šlo za bolečino, ampak bolj za težavo z ravnotežjem. Bil sem povsem drug igralec. Ne vem, očitno bom moral na zdravniški pregled."

Rim, ATP 1000:



3. krog:

Alejandro Tabilo (Čil/29) - Novak Đoković (Srb/1) 6:2, 6:3;

Karen Hačanov (Rus/16) - Francisco Cerundolo (Arg/20) 6:2, 6:4;

Thiago Monteiro (Bra) - Miomir Kecmanović (Srb) 6:2, 4:6, 7:6 (6);

Nuno Borges (Por) - Francesco Passaro (Ita) 4:6, 7:6 (8), 7:6 (4);

Grigor Dimitrov (Bol/8) - Terence Atmane (Fra) 7:6 (3), 6:3;



Rim, WTA 1000:



3. krog:

Maria Sakari (Grč/5) - Anhelina Kalinina (Ukr/30) 7:6 (4), 6:0;

Irina-Camelia Begu (Rom) - Elise Mertens (Bel/27) 6:2, 6:0;

Rebecca Šramkova (Slk) - Sofia Kenin (ZDA) 6:4, 4:6, 6:4;

Arina Sabalenka (Blr/2) - Dajana Jastremska (Ukr/32) 6:4, 6:2.