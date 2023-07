Pravi, da se je od bolečega poraza veliko naučila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teniškem turnirju v Wimbledonu bomo v ženski konkurenci lahko gledali ponovitev lanskega finala, ko se bosta v četrtfinalu med seboj pomerili Jelena Ribakina In Ons Jabeur.

V sredo bosta kot prvi na osrednje igrišče stopili Jelena Ribakina In Ons Jabeur, ki sta se pomerili že lani v finalu tega turnirja. Lani je bila boljša Ribakina, ki je tudi prvič osvojila ta turnir. Tunizijka pred dvobojem pravi, da se je lani veliko naučila iz tistega dvoboja. "Mislim sem prvi teden ali dva veliko o tem razmišljala. Bilo je zelo boleče. Dobra stvar tega je, da sem vedela, da sem dala vse od sebe," je pred dvobojem povedala Ons Jabeur.

Igralki sta sicer igrali štiri medsebojne dvoboje, izid v zmagah pa je izenačen (2:2).

Drug četrtfinalni dvoboj bosta igrali Arina Sabalenka, letošnja zmagovalka OP Avstralije, in Madison Keys. Zadnja po osmih letih igra svoj drugi četrtfinale v Wimbledonu. Belorusinja in Američanka sta do zdaj igrali dva medsebojna dvoboja. Izid v zmagah je 1:1.

Wimbledon, četrtfinale Ons Jabeur (Tun, 6) - Jelena Ribakina (Kaz, 3)

Madison Keys (ZDA, 25) - Arina Sabalenka (Blr, 2)

Preberite še: