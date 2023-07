Poslastica med Poljakinjo in Ukrajinko

Iga Swiatek, trenutno prva igralka sveta, se je sploh prvič uvrstila v četrtfinale tega turnirja. Tokrat bo njena nasprotnica Jelina Svitolina, ki se je na turnejo več kot uspešno vrnila po rojstvu prvega otroka. Ukrajinka je leta 2019 že igrala v polfinalu Wimbledona in trenutno kaže zelo dober tenis. Še dodatno jo motivira vojna v Ukrajini, saj se zaveda, da jo spremlja veliko Ukrajincev. Igralki sta do zdaj igrali le en medsebojni dvoboj. Lata 2021 je bila na turnirju v Rimu boljša Poljakinja.

Drugi četrtfinalni dvoboj bosta igrali Američanka Jessica Pegula, ki je postavljena kot četrta nosilka turnirja, in Čehinja Marketa Vondrousova. Ta se je do zdaj na sveti travi najdlje prebila do 2. kroga. Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj.

Wimbledon, četrtfinale Iga Swiatek (Pol, 1) – Jelina Svitolina (Ukr)

Jessica Pegula (ZDA, 4) - Marketa Vondrousova (Češ)

