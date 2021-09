Poslastica med najstnico in olimpijsko prvakinjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na OP ZDA bosta v ženski konkurenci na sporedu še zadnja četrtfinalna dvoboja. Vse oči bodo namreč uprte v šele 18-letno Emmo Raducanu, ki bo igrala proti olimpijski prvakinji. V večernem terminu pa bosta igrali še Karolina Pliškova in Maria Sakkari.

Emma Raducanu, mlada britanska teniška igralka, je navduševala že v Wimbledonu, zdaj je korak naprej naredila še na OP ZDA, potem ko do četrtfinala ni oddala niti enega niza. Njena nasprotnica na osrednjem igrišču bo Švicarka Belinda Bencic, aktualna olimpijska prvakinja in trenutno 12. igralka sveta. Raducanova pa je šele na 150. mestu. Igralki do zdaj še nista imeli medsebojnega dvoboja, tako da je težko napovedati favoritinjo.

V večernem terminu bosta igrali Karolina Pliškova in Maria Sakkari. Čehinja in Grkinja sta do zdaj igrali dva medsebojna dvoboja (obakrat sta igrali v Rimu, op. p.), izid v zmagah pa je 1:1.