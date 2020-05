"Katastrofa," je bila prva beseda Petra Kauzerja, dobitnika tako imenovanega koronapokala. V nedeljo je bilo na kajakaški progi v Tacnu zelo pestro, saj je bilo organizirano prvo tekmovanje po koronavirusu. Po tekmi smo se pogovarjali s srebrnim olimpijcem, ki je bil kot vedno do sebe zelo strog in kritičen.

Kauzer je v času karantene le vzdrževal kondicijo. Veslal in treniral je za svojo dušo, za svoje zdravje in ni se mu bilo težko motivirati. Velikokrat je že izjavil, da je kajak njegova prva ljubezen. In kako je doživljal svojo prvo tekmo po dolgem času?

"Po eni strani je bila zelo dobrodošla, po drugi strani je bilo malo nerodno, ker smo le en teden prej izvedeli, da bo tekma. V tem času se namreč zelo težko pripraviš na tekmo. Še pred dvema tednoma sploh nisem šel iz Hrastnika, tako da vam lahko povem, da sem od lani štirikrat veslal v Tacnu. Malo mi je žal, da tekma ni bila izpeljana skozi zapornico, ki je prenovljena. Upam, da bodo to na prihodnjih tekmah spremenili."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Moral je veslati tako, kot je včasih njegov oče

Dvakratni svetovni prvak s svojima vožnjama še zdaleč ni bil zadovoljen. V prvem teku je bilo težko, ker so bila vratca zelo nizko. Kauzer nam je v smehu razkril, da je moral veslati tako, kot je to pred dolgimi leti počel njegov oče. Drugo vožnjo pa bi Peter najraje čim prej pozabil. Kljub nezadovoljstvu in samokritičnosti je bil najhitrejši tekmovalec na progi in prejel poseben koronapokal. Po čem mu bosta ta tekma in pokal ostala v spominu?

"Bomo videli, kako bo potekala potekala sezona, če sploh bo. Pravzaprav je vsaka tekma nova stopnica proti letu, ko bodo na sporedu olimpijske igre (2021). V tej sezoni želim odpraviti napake, ki sem jih delal lani. Na podlagi tega bo prihodnje leto lažje štartati na tekmah, ki bodo pomembne za uvrstitev na olimpijske igre."

Peter Kauzer je za zmago prejel poseben pokal. Foto: Grega Valančič/Sportida

Letošnja sezona, kar zadeva največja tekmovanja, je še pod vprašajem. Na Mednarodni kajakaški zvezi se trudijo, da bi jeseni izpeljali nekaj tekem svetovnega pokala. Tekmovalcem je težko, ker ne vedo, kaj jih čaka v bližnji prihodnosti.

"Pravzaprav treniraš in sploh ne veš, zakaj treniraš. Če imaš določen cilj in slediš tej poti, potem ni težko. Sprašujem se, ali je sploh smiselno imeti izbirne tekme. Lahko bi naredili tako, da se tekmovalci pripravimo na glavni del sezone, če ta sploh bo. Ne želim, da bi formo dvigovali in spuščali. Na koncu te to zelo izčrpa. Glede na to, da ta sezona ne bo štela za nič, je najbolje, da ohranjamo neki ritem. To je moje mnenje, a o tem bodo odločali ljudje na Kajakaški zvezi Slovenije."

"Zame se glede moje športne kariere ni spremenilo nič." Foto: Grega Valančič/Sportida

Meni, da še ni dosegel svojega maksimuma

Kljub vsem zapletom, ki so se zgodili v letošnji sezoni, je njegov prihodnji cilj jasen. To so olimpijske igre v Tokiu, vedno bolj ga mikajo tudi olimpijske igre v Parizu leta 2024.

"Zame se glede moje športne kariere ni spremenilo nič. Tudi če bi bile letos olimpijske igre, bi vseeno tekmoval še eno sezono, ker je prihodnje leto svetovno prvenstvo v Bratislavi. Tam sem si želel še nastopiti. Zdaj, ko je prišla pandemija in se je vse ustavilo, razmišljam, da bi vztrajal do olimpijskih igre v Parizu. Kljub moji starosti mi motiva ne manjka. Še zmeraj se učim in ne znam še vsega. Zanima me samo to, do kam lahko sežem oziroma kje je moj maksimum. Sam menim, da ga še nisem dosegel. Žene me moja radovednost."