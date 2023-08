Po Đokoviću še Španec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugi dan teniškega OP ZDA bo na igrišče stopil Carlos Alcaraz, prvi nosilec turnirja in tudi eden glavnih favoritov za zmago na zadnjem letošnjem turnirju za grand slam.

Nasprotnik Alcaraza, ki brani lansko zmago na OP ZDA, v prvem krogu bo Dominik Koepfer. Za Španca in Nemca bo to prvi medsebojni dvoboj, za velikega favorita pa velja Alcaraz, saj se je 29-letni Koepfer na OP ZDA najdlje prebil do osmine finala.

Na delu bo tudi Andy Murray, ki je pred leti že zmagal na najbolj prestižnem ameriškem turnirju (2012). Škot, nekdanji prvi igralec sveta, zdaj pa je trenutno na 37. mestu, bo v prvem krogu igral proti Francozu Corentinu Moutetu. Tudi zanju bo to prvi medsebojni dvoboj.

Danil Medvedjev, tretji nosilec turnirja, bo svojo ameriško pot začel proti Madžaru Attili Balazsu.

Zanimivi dvoboji: Daniil Medvedjev (Rus, 3) - Attila Balazs (Mad)

Carlos Alcaraz (Špa, 1) - Dominik Koepfer (Nem)

Facundo Diaz Acosta (Arg) - John Isner (ZDA)

Yannick Hanfmann (Nem) - Jannik Sinner (Ita, 6)

Andy Murray (VBr) - Corentin Moutet (Fra)

Stan Wawrinka (Švi) - Yoshihito Nishioka (Jap)

