Pegula prvič v četrtfinale New Yorka, v akciji tudi Swiatek

Osma nosilka Jessica Pegula je v prvem ponedeljkovem dvoboju osmine finala na stadionu Arthurja Asha ni imela težav z 21. nosilko iz Češke Petro Kvitovo. Pegula, njena starša sta lastnika franšiz v ameriškem nogometu NFL in hokeju NHL Buffalo Bills in Buffalo Sabres, je dvakratno zmagovalko turnirja v Wimbledonu odpravila v 69 minutah s 6:3 in 6:2.

Osemindvajsetletna Američanka bo zaigrala v svojem prvem četrtfinalu na US Opnu, potem ko je letos že igrala in nato izgubila v četrtfinalih OP Avstralije in OP Francije.

Iga Swiatek, prva nosilka turnirja v New Yorku, ne bi smela imeti večjih preglavic. Njena nasprotnica bo Nemka Jule Niemeier, šele 108. igralka sveta, ki prvič igra na glavnem turnirju OP ZDA. Igralki se bosta prvič pomerili.

Druga Američanka Danielle Collins pa bo pozneje igrala proti Belorusinji Arjani Sabalenki.