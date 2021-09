Prva igralka sveta in olimpijska prvakinja uspešni

Prva igralka sveta Ashleigh Barty se je na odprtem prvenstvu ZDA v tenisu uvsrtila v tretji krog. Zmagovalka Wimbledona je danes v New Yorku po 90 minutah igre premagala 18-letno debitantko Claro Tauson iz Danske s 6:1 in 7:5. Uspešna je bila tudi olimpijska prvakinja iz Tokia, Švicarka Belinda Benčič. Tamaro Zidanšek čaka dvoboj v dvojicah.

Bartyjeva je pri 5:3 v drugem nizu iz rok izpustila priložnost za zmago, tako da je mlada danska igralka prišla do izenačenja, na koncu pa so le prevladale izkušnje in znanje avstralske zvezdnice.

"Običajno sem zelo mirna oseba. To je brez dvoma ena od prednosti moje igre," je po zmagi dejala Bartyjeva, ki lovi svoj tretji naslov na turnirjih velike četverice in drugega zaporednega po Wimbledonu.

Njena naslednja tekmica v New Yorku bo ali Američanka Shelby Rogers ali Romunka Sorana Cirstea. Bartyjeva je pred dobrim tednom zmagala na pripravljalnem turnirju v Cincinnatiju in velja za prvo favoritinjo za naslov na zadnjem letošnjem turnirju za veliki slam.

Olimpijska prvakinja zlahka prek Italijanke

V tretji krog je napredovala tudi olimpijska prvakinja Benčičeva, tokrat 11. nosilka, potem ko je v zelo vetrovnih razmerah premagala Italijanko Martino Trevisan s 6:3 in 6:1. Benčičeva bo v naslednjem krogu lopar prekrižala z zmagovalko dvoboja med Američanko Jessico Pegula in Japonko Misaki Doi.

"Danes je bilo kar težko igrati, razmere so bile težke, a po včerajšnjem slabem vremenu se nočem pritoževati. Hvala vsem za podporo s tribun. Vem, da danes ni bilo lahko priti sem," je dejala Švicarka.

Švicarka Belinda Benčič je s 6:3 in 6:1 izločila italijansko nasprotnico. Foto: Guliverimage

Swiatkovi se je uspelo vrniti

Napredovala je tudi Poljakinja Iga Swiatek, ki je s 3:6, 7:6 (3), 6:0 ugnala Francozinjo Fiono Ferro. V tretjem krogu se bo zmagovalka lanskega OP Francije in v New Yorku sedma nosilka pomerila proti Estonki Anett Kontaveit.

Zidanškovo čaka še nastop v dvojicah, Hercogovo pa nadaljevanje dvoboja

Po izpadu med posameznicami bo danes na sceno skupaj s Švicarko Viktorijo Golubić stopila tudi Tamara Zidanšek, ki se bo zoperstavila kanadsko-brazilski navezi Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani.

Polona Hercog in njena latvijska partnerica Anastazija Sevastova zaradi dežja in nevihte v New Yorku včeraj dvoboja z romunsko navezo Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse nista končali. Prvi niz sta s 6:1 dobili nasprotnici, v drugem pa Slovenka in Latvijka vodita s 3:2.

OP ZDA, ženske, 2. krog



Ashleigh Barty (Avs/1) - Clara Tauson (Dan) 6:1, 7:5;

Sara Sorribes Tormo (Špa) - Su-Wei Hsieh (Tvn) 6:1, 6:3;

Emma Raducanu (VBr) - Shuai Zhang (Kit) 6:2, 6:4;

Belinda Benčič (Švi/11) - Martina Trevisan (Ita) 6:3, 6:1;

Anett Kontaveit (Est/28) - Jil Belen Teichmann (Švi) 6:4, 6:1;

Iga Swiatek (Pol/7) - Fiona Ferro (Fra) 3:6, 7:6 (3), 6:0;

Varvara Gračeva (Rus) - Paula Badosa (Špa/24) 6:4, 6:4;

Maria Sakari (Grč/17) - Katerina Siniakova (Češ) 6:4, 6:2.