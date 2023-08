V živ: Kaja Juvan po hudem boju izgubila prvi niz

OP ZDA Lauren Davis : Kaja Juvan 1:0* (7:6, 2:5)

Kaja Juvan in Lauren Davis se že nekoliko poznata, potem ko sta do zdaj odigrali dva medsebojna dvoboja. Izid v zmagah je 1:1, zadnji dvoboj pa sta igrali na turnirju v Birminghamu, ko je zmagala sedem let starejša Davisova. Juvanova se je do zdaj na OP ZDA najdlje prebila do 2. kroga, tako da ima danes možnost, da popravi najboljši izid iz New Yorka.

V ženski konkurenci se obeta še kar nekaj zanimivih dvobojev. Igo Swiatek, dobro prijateljico Kaje Juvan in prvo igralko sveta, v drugem krogu čaka Avstralka Daria Saville. Zanimiv dvoboj se obeta med povratnico na igrišča Caroline Wozniacki in Petro Kvitovo.

Zanimivi dvoboji:

Kaja Juvan (Slo) – Lauren Davis (ZDA)

Mirra Andreeva (Rus) - Coco Gauff (ZDA, 6)

Petra Kvitova (Češ, 11) - Caroline Wozniacki (Dan)

Elise Mertens (Bel, 32) - Danielle Collins (ZDA)

Iga Swiatek (Pol, 1) - Daria Saville (Avs)

Elena Ribakina (Kaz, 4) - Ajla Tomljanovic (Avs)

Viktorija Azarenka (Blr, 18) - Lin Zhu (Kit)



