Iga Swiatek v četrtfinale po vsega uri igre

Na OP ZDA so tudi v ženski konkurenci na sporedu prvi dvoboji osmine finala. Kot prva se je v četrtfinale uvrstila Iga Swiatek. Na osrednjem igrišču se igra eden bolj pričakovanih letošnjega turnirja. Na eni strani mreže stoji nekdanja zmagovalka, Naomi Osaka , na drugi pa domačinka in trenutno ena najboljših igralk na svetu, Coco Gauff .

Ta dvoboj ni zgolj tekma za uvrstitev v četrtfinale, ampak ima posebno zgodovino. Obe igralki sta se na tem turnirju že srečali, najbolj nepozaben pa ostaja njun dvoboj iz leta 2019, ko je Naomi Osaka v ganljivem trenutku po zmagi tolažila mlado Coco Gauff in jo povabila na skupni intervju. Glede na trenutno formo in domače igrišče ima Gauff rahlo prednost, a Osaka je že večkrat dokazala, da se lahko vrne na vrh, ko je najbolj pomembno. A nekaj je jasno, ta dvoboj zna biti napet do zadnje točke.

Iga Swiatek Foto: Reuters Druga nosilka Iga Swiatek je igrala proti agresivni Jekaterini Aleksandrovi, a ta ni imela nobenih možnosti. Poljakinja je napredovala po vsega dobri uri igre s 6:3 in 6:1.

Poznavalci napovedujejo tudi, da bo dvoboj med Amando Anisimovo in Beatriz Haddad Maia fizično zelo zahteven, saj obe igralki igrata močen tenis. Dvoboj med Marto Kostjuk in Karolino Muchovo pa bo verjetno prava taktična poslastica, kjer bo zmagala tista, ki bo bolje izkoristila slabosti nasprotnice.