V New Yorku nagaja dež

Najboljšega slovenskega teniškega igralca danes na igrišču številka 14 v New Yorku čaka pri dvoboj. Bedene bi moral na igrišče stopiti okoli 17. ure po slovenskem času, a organizatorjem preglavice povzroča dež.

Aljaž Bedene je v New Yorku pokazal dobro formo, zato lahko z zanimanjem pričakujemo njegov dvoboj. Njegov nasprotnik je 21-letni Finec Emil Ruusuvuori, 100. igralec z lestvice ATP, s katerim se do zdaj še nista pomerila. Bedene ima na lanski OP ZDA lepe spomine, potem ko se je prebil do 3. kroga. Kako bo letos?

"Fant igra zelo dobro, je med mlajšimi. Med tistimi, ki sem jih že pred časom videl in sem si rekel: 'Tale fant zna pa zelo dobro igrati'. Napreduje. Tukaj v New Yorku sva enkrat že trenirala skupaj. Igra hiter tenis. A na turnirjih za grand slam lahko dobiš še boljše igralce, tako da je žreb v redu," je o svojem prvem tekmecu dejal Bedene.

Zanimivo bo spremljati tudi povratnika Andyja Murrayja. Nekdanjega prvega igralca sveta v prvem krogu čaka Yoshihito Nishioka, ki prvič igra na OP ZDA. Na igrišče bo stopil tudi lanski finalist Daniil Medvedev, ki ga v prvem krogu čaka Frederico Delbonis.