Đoković za zgodovino: nihče ni bil v polfinalu večkrat

Prvi polfinalist OP ZDA v moški konkurenci je Srb Novak Đoković. Zanj je to rekordni 47. polfinale na grand slamih, s čimer je presegel Rogerja Federerja. Američana Taylorja Fritza je po dveh urah in 38 minutah premagal s 6:1, 6:4 in 6:4. Američani bodo vseeno dobili svojega polfinalista, ponoči je namreč na sporedu ameriški četrtfinalni obračun Frances Tiafoe - Ben Shelton.

Taylor Fritz Foto: Reuters Novak Đoković, ki lovi svojo 24. lovoriko za grand slamih, je v osmini finala brez težav premagal Borna Gojo, bolj nevaren bi morali biti njegov četrtfinalni nasprotnik Taylor Fritz. Igralca sta do zdaj odigrala sedem medsebojnih dvobojev, prav vse pa je dobil 36-letni Srb. Američan je lahko računal na glasno podporo domačega občinstva.

A Đoković je že v prvem nizu dokazal, kdo je favorit dvoboja. Fritzu je vzel prvi dve igri na njegov servis. Vmes je sicer brejk uspel tudi Američanu. Po 44 minutah je prvi niz Srb vendarle dobil precej gladko s 6:1, saj je tekmeca prisilil v 19 neizsiljenih napak. Dvoboj je bil za oba težak tudi zaradi vročine (30 stopinj) in velike vlage.

Novak Đoković Foto: Reuters Drugi niz je trajal nekaj minut več. Fritz je imel svoje priložnosti za odvzem servisa, a jih ni znal izkoristiti. Đokoviću je uspel en sam, je pa domačin še naprej delal več neizsiljenih napak (14 proti sedem). In nekdanji prvi na lestvici ATP je z vse boljšim serviranjem drugi niz dobil s 6:4. V tretjem nizu pa je raven svoje igre dvignil tudi Fritz. Gledali smo vse boljši tenis. Američan je imel novo priložnost za brejk v šesti igri, da bi povedel s 4:2. Pa je bil znova neuspešen, sedmič zapored je ni izkoristil. Đoković je prav v najtežjih trenutkih, udarjal najboljše žogice (3:3).

In to mu je dalo dodatno samozavest. V naslednji igri je njemu uspel brejk (4:3). In nato vendarle tudi Fritzu (4:4). Srbov odgovor pa: še šesti odvzem servisa za vodstvo s 5:4. In prvič je serviral za zmago. Uspešno! Po dveh urah in 38 minutah dvoboja je v svoj trinajsti polfinale OP ZDA napredoval s 6:1, 6:4 in 6:4.

OP ZDA, ATP, četrtfinale:



Novak Đoković (Srb/2) - Taylor Fritz (ZDA/9) 6:1, 6:4, 6:4



Frances Tiafoe (ZDA/10) - Ben Shelton (ZDA)