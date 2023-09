Mučova prva četrtfinalistka, težko delo za Igo

Prva četrtfinalistka New Yorka je češka igralka Karolina Mučova, ki pa je Wang Xin izločila šele po treh nizih s 6:3, 5:7, 6:1. V drugem je imela priložnost za zmago s 6:4, a je Kitajka prišla do preobrata in izsilila tretji niz. Ta je vendarle pripadel deseti nosilki in letošnji finalistki Rolanda Garrosa Mučovi, ki ji je vzela dva servisa. Dvoboj je trajal dve uri in 36 minut.

Iga Swiatek Foto: Guliverimage Iga Swiatek, lanska zmagovalka OP ZDA, se je do osmine finala prebila brez težav. Na poti je premagala tudi Kajo Juvan, ki ji je oddala le eno igro. Tokrat je njena nasprotnica Latvijka Jelena Ostapenko, ki je do zdaj še ni premagala. Igralki sta igrali tri medsebojne dvoboje, vse tri pa je dobila štiri leta starejša Ostapenko.

Zelo zanimiv dvoboj se obeta med Caroline Wozniacki in Coco Gauff, ki je zmagala zadnji turnir pred OP ZDA. Zelo suverene igre kaže tudi 33-letna Danka, ki se je vrnila po dveh porodih in je bila nekdaj prva igralka sveta. Igrali bosta prvi medsebojni dvoboj.

OP ZDA, WTA:



Osmina finala:

Karolina Mučova (Češ, 10) - Wang Xinyu (Kit) 6:3, 5:7, 6:1;



Caroline Wozniacki (Dan) - Coco Gauff (ZDA, 6)

Sorana Cirstea (Rom, 30) - Belinda Bencic (Švi, 15)

Iga Swiatek (Pol, 1) - Jelena Ostapenko (Lat, 20)

