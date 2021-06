V živo: po začetni italijanski zaušnici silovit odgovor Đokovića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V moškem delu OP Francije so danes na sporedu še zadnji dvoboji osmine finala. Po tem, ko se je Roger Federer (ne)pričakovano umaknil s turnirja, svoj pohod proti pariški lovoriki nadaljujeta Novak Đoković in Rafael Nadal. Srb se pravkar meri z 19-letnim Lorenzem Musettijem, ki je dobil uvodna niza, oba po podaljšanih igrah, a nato je Đoković silovito odgovoril in izenačil. Diego Schwartzman je s 3:0 v nizih izločil Jan-Lennarda Struffa.

Novak Đoković (Srb/1) : Lorenzo Musetti (Ita) 6:7 (7), 6:7 (2), 6:1, 6:0, 2:0*

Pravkar izjemno zanimiv obračun med Novakom Đokovićem in italijanskim najstnikom Lorenzom Musettijem. 19-letni Italijan je po dveh urah in 20 minutah igre presenetljivo dobil prva niza, oba po podaljšani igri, in Srba spravil v težek položaj. A odgovor prvega nosila OP Francije je bil izjemno silovit.

Po uvodnem šoku in zaostanku z 0:2 je Đoković silovito odgovoril. Tretji niz je po 28 minutah dobil s 6:1, za četrtega, v katerem je mlademu nasprotniku zavezal kravato, pa zgolj 19 minut. V dobrih 40 minutah od 0:2 do izenačenja na 2:2. Musetti je pred nadaljevanjem izkoristil zdravniški odmor in z nekajminutnim "predahom" prekinil nalet številke ena svetovnega tenisa.

Lorenzo Musetti ni v letu 2021 na ATP turnirjih izgubil niti ene podaljšane igre. Tako je bilo tudi v prvem nizu, ki ga je dobil proti Novaku Đokoviću. Foto: Reuters

Nadala, 13-kratnega zmagovalca OP Francije, čaka še en 19-letni Italijan, Jannik Sinner. Igralca sta do zdaj dvakrat prekrižala loparje in vsakokrat je bil boljši Španec. A Sinner je vedno bolj izkušen in veliko bolje ve, kako se igrajo tako pomembni dvoboji.

Na uvodnem ponedeljkovem dvoboju osmine finala je deseti nosilec, Argentinec Diego Schwartzman brez izgubljenega niza izločil Nemca Jana-Lennarda Struffa.