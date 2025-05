Sinner "upokojil" Gasqueta, tudi Đokovića čaka domačin

Peti dan OP Francije v Parizu se nadaljujejo dvoboji drugega kroga. Prvi igralec sveta Jannik Sinner je v dveh urah izložil Richarda Gasqueta, premagal ga je s 6:3, 6:0 in 6:4. Štiri nize pa je za napredovanje potreboval tretjetpostavljeni Alexander Zverev. Na igrišče bo proti večeru stopil tudi šesti z lestvice ATP Novak Đoković.

Jannik Sinner Foto: Reuters Italijan Jannik Sinner se je zanesljivo uvrstil v tretji krog Pariza. S 6:3, 6:0, 6:4 je bil boljši od francoskega veterana Richarda Gasqueta in ga s tem poslal v športni pokoj. Nekaj težav je imel v prvem in tretjem nizu, a zmaga nikoli ni bila zares vprašljiva. Francoz je na trenutke še lahko sledil igri mlajšega Italijana, ki pa je bil vseskozi korak pred njim. Dvoboj je trajal slabi dve uri, za 38-letnega Gasqueta pa je bil to zadnji obračun v karieri.

Richard Gasquet je bil na robu solz. Foto: Reuters Gasquet je na prehodu iz mladinske v člansko konkurenco veljal za velikega upa francoskega tenisa, a nikoli ni zares upravičil visokih pričakovanj. Najvišje je v karieri posegel do sedmega mesta na lestvici ATP, osvojil je 16 turnirjev, na grand slamih pa je trikrat igral v polfinalu. Še dvakrat je izpadel v četrtfinalu, od tega enkrat tudi na Rolandu Garrosu leta 2016, kar je bil njegov najboljši izid na domačem grand slamu med posamezniki.

"Razumeva se zunaj igrišč, čeprav ne izhajava iz iste generacije. Toda to je tvoj trenutek. Težko mi je zdaj govoriti, lahko ti le čestitam za vse doseženo v karieri in da si na stadione zvabil ogromno navijačev," se je Francozu poklonil Sinner, ki se bo za preboj v osmino finala pomeril s Čehom Jirijem Lehečko, ki je v štirih nizih premagal Španca Alejandra Davidovicha Fokino.

Tudi Đoković igra z domačinom

Novak Đoković ima v svoji vitrini 24 naslovov za grand slam, trikrat pa je osvojil tudi OP Francije. A letos se mu na pesku ni najbolj smejalo, potem ko je izgubljal dvoboje že po uvodnem dvoboju. Bolje je začel igrati šele v Ženevi, ko je zmagal in osvojil stoti turnir v karieri. V prvem krogu je Nole s 3:0 odpravil Mackenzieja McDonalda, tokrat pa mu bo nasproti stal Francoz Corentin Moutet, ki bo imel na svoji strani večino občinstva.

A Srb je navajen dvobojev, ko občinstvo ne navija zanj. "To ni nič nenavadnega. Če igram proti Francozu v Parizu, pričakujem, da bo večina ljudi na njegovi strani. Nič osebnega. To je obračun, včasih ne le s tekmecem, ampak tudi z vzdušjem." Igralca sta do zdaj igrala dva medsebojna dvoboja, oba pa je dobil 38-letni Đoković.