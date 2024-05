Đoković bi se moral sprehoditi, Ruud se je že

Letošnja sezona Novaka Đokovića je nekoliko nenavadna, saj še ni dobil turnirja. V prvem krogu pariškega turnirja ga čaka domačin Pierre-Hugues Herbert, ki je dobil posebno povabilo organizatorja. Igralca sta se pomerila davnega leta 2013, ko je bil boljši Đoković.

Zanimiv dvoboj se obeta med Dancem Holgerjem Runejem in Britancem Danielom Evansom. Igrala bosta prvič. Prvi se je na tem turnirju dvakrat prebil do četrtfinala, medtem ko se je Evans najdlje prebil do četrtega kroga.