Zverev se je po dramatičnem preobratu v petem nizu le rešil

Na teniškem OP Francije se nadaljujejo dvoboji tretjega kroga, a dež še naprej nagaja prirediteljem. Danes so pod streho spravili le del predvidenega programa. V osmino finala sta med drugim napredovala Danil Medvedjev in Alexander Zverev. Za napredovanje sta se morala zelo potruditi, zlasti nemški zvezdnik, ki je v petem nizu nadoknadil zaostanek z 1:4.

Petopostavljeni Daniil Medvedjev je v štirih nizih odpravil Čeha Tomaša Machača, ki je nedavno na turnirju v Ženevi premagal Novaka Đokovića.

Eden glavnih favoritov za zmago Aleksander Zverev se je moral za zmago nad Nizozemcem Tallonom Griekspoorjem še kako potruditit. Zverev se je v petem nizu vrnil po zaostanku 1:4 in se nato rešil v podaljšani igri, ki jo je dobil z 10:3. Spomnimo, da se je Nemcu v petek začelo sojenje zaradi domnevnega nasilja nad nekdanjim dekletom.

Alexander Zverev je v zadnjem nizu zaostajal že z 1:4, a se vendarle rešil. Foto: Reuters

Pred drugim turnirjem za grand slam so se pojavljali dvomi o formi Novaka Đokovića, vendar se je srbski teniški zvezdnik brez težav prebil do tretjega kroga, saj do zdaj še ni izgubil niza. Tokrat bo njegov nasprotnik Lorenzo Musetti, ki ga ne gre podcenjevati. Tudi Italijan do zdaj na OP Francije ni izgubil niza. Đoković v medsebojnih dvobojih vodi s 4:1. Musetti je svojo edino zmago dosegel lani na pesku v osmini finala turnirja serije masters v Monte Carlu. Norvežana Casperja Ruuda čaka Argentinec Tomas Martin Etcheverry.

Zanimivi dvoboji: Felix Auger-Aliassime (Kan/21) - Ben Shelton (ZDA/15) 6:4, 6:2, 6:1;

Danil Medvedjev (Rus/5) - Tomaš Machač (Češ) 7:6 (4), 7:5, 1:6, 6:4;

Alexander Zverev (Nem/4) - Tallon Griekspoor (Niz/26) 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 (3);

Alex De Minaur (Avs/11) - Jan-Lennard Struff (Nem) 4:6, 6:4, 6:3, 6:3;

Hubert Hurkacz (Pol/8) - Denis Shapovalov (Kan) 6:3, 7:6 (0), 4:6, 6:1;

Novak Đoković (Srb, 1) – Lorenzo Musetti (Ita, 30)

Tomas Martin Etcheverry (Arg, 28) – Casper Ruud (Nor, 7)

Jozef Kovalik (Slk) – Holger Rune (Dan, 13)

Taylor Fritz (ZDA, 12) – Thanasi Kokkinakis (Avs)

Alex de Minaur (Avs, 11) – Jan-Lennard Struff (Nem)

Zizou Bergs (Bel) – Grigor Dimitrov (Bol, 10)

Francisco Cerundolo (Arg, 23) – Tommy Paul (ZDA, 14)

