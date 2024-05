Sinner zanesljiv, Rubljov izpadel in izgubil živce

Matteo Arnaldi je bil navdušen. Foto: Reuters Na prvem petkovem končanem dvoboju pa se je zgodilo presenečenje. Izpadel je šesti nosilec Rus Andrej Rubljov. S 7:6, 6:2 in 6:4 ga je premagal mladi Italijan Matteo Arnaldi. Ta je bil prvič udeleženec četrtega kroga grand slama lani v New Yorku. Rubljov res ni imel svojega dne, že sredi dvoboja je bil nase jezen kot ris. Z loparjem se je kar tolkel po svojem kolenu.

Italijan Jannik Sinner, zmagovalec letošnjega prvega turnirja za grand slam (OP Avstralije), je prav tako igral proti Rusu. Pavel Kotov je v drugem krogu premagal švicarskega veterana Stana Wawrinko. Tukaj presenečenja ni bilo, vendarle Sinner sodi v najožji krog favoritov za končno zmago. Dvoboj je dobil v manj kot dveh urah in pol s 6:4, 6:4 in 6:4.

