Konec za domači up, peta nosilka naprej brez boja

Italijanka Camila Giorgi, 37. igralka na teniški lestvici WTA, je vidno poškodovana odvrgla brisačo pred začetkom drugega niza in odpovedala dvoboj. Američanka Jessica Pegula, ki je tako na igrišču Philippe-Chatrier preživela le 37 minut, se bo v naslednjem krogu pomerila z Belgijko Elise Mertens (28. na svetu), ki je Kolumbijko Camilo Osorio (86.) izločila po podaljšani igri drugega niza.

Caroline Garcia Foto: Reuters Od odprtega teniškega prvenstva Francije se je poslovila domača adutinja Caroline Garcia. Peto igralko s svetovne lestvice je s 4:6, 6:3 in 7:5 premagala Rusinja Ana Blinkova, sicer 56. igralka na lestvici WTA. Izjemno zanimiv je bil predvsem zaključek dvoboja, saj je Rusinja za zmago potrebovala kar devet zaključnih žogic.

Garcia se v letu 2023 še kar naprej trudi upravičiti svoj status. Po izjemni lanski drugi polovici leta, kjer je osvojila turnir v Cincinnatiju, se na odprtem prvenstvu ZDA uvrstila v polfinale in nato dobila tudi masters, 29-letna Francozinja letos ne najde prave forme.

Zanimivo bo videti dvoboj Clare Tauson in Leylah Fernandez, ki se poznata že iz mladinskih let. Zdaj sta Tausonova in Fernandezova stari 20 let in se prebijata v svet profesionalnega tenisa. Obe sta že dosegli nekaj velikih uspehov, v zadnjem času pa imeli tudi nekaj poškodb. To bo zanju sicer prvi medsebojni dvoboj na tej ravni.