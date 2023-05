Tretja igralka sveta do napredovanja brez boja

Camila Giorgi, 37. igralka na teniški lestvici WTA, je vidno poškodovana odvrgla brisačo pred začetkom drugega niza in odpovedala dvoboj. Američanka, ki je tako danes na igrišču Philippe-Chatrier preživela le 37 minut, se bo v naslednjem krogu pomerila z zmagovalko dvoboja med Belgijko Elise Mertens (28. na svetu) in Kolumbijko Camilo Osorio (86.).

Zanimivo bo videti dvoboj Clare Tauson in Leylah Fernandez, ki se poznata že iz mladinskih let. Danes sta Tausonova in Fernandezova stari 20 let in se prebijata v svet profesionalnega tenisa. Obe sta že dosegli nekaj velikih uspehov, v zadnjem času pa imeli tudi nekaj poškodb. To bo zanju sicer prvi medsebojni dvoboj na tej ravni.

Zanimivi dvoboji: Camila Giorgi (ITA) - Jessica Pegula (ZDA, 3)

Caroline Garcia (FRA, 5) - Anna Blinkova (RUS)

Marketa Vondrousova (CZE) - Daria Kasatkina (RUS, 9)

Irina Šimanovič (BLR) - Arina Sabalenka (BLR, 2)

Storm Hunter (USA) - Elina Svitolina (UKR)

Leolia Jeanjean (FRA) - Elina Avanesjan (RUS)

