Cicipas brez načrta naprej, svet opazuje Đokovića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Četrti dan OP Francije se v drugem krogu obeta kar nekaj teniških poslastic. Med drugim bosta igrala Novak Đoković (začetek dvoboja ne prej kot ob 20.15) in Carlos Alcaraz (ob 16.30), ena glavnih favoritov za zmago na Rolandu Garrosu. Svoje je že opravil Stefanos Cicipas, ki je v treh nizih izločil Roberta Carballasa..

Novak Đoković Foto: Guliver Image Dvakratni zmagovalec Roland Garrosa Novak Đoković nadaljuje svojo pot proti rekordnemu 23. naslovu na turnirjih za grand slam. Tokrat bo igral proti Madžaru Martonu Fucsovicu, ki zaseda 83. mesto na svetovni lestvici. Igralca sta do zdaj odigrala štiri dvoboje, vsi pa so se končali v korist Srba. Novak je v ponedeljek dvignil kar nekaj medijskega prahu, potem ko se je z zapisom dotaknil trenutno občutljive teme na Kosovu. Bo tudi tokrat kaj zapisal?

Igral bo tudi prvi nosilec turnirja Carlos Alcaraz, ki je v prvem krogu gladko premagal kvalifikanta Flavia Cobollija. Tokrat ga čaka Japonec Daniel Taro, trenutno 112. igralec sveta. Španec lovi svoj drugi naslov na turnirjih za grand slam in peto zmago v sezoni, potem ko je slavil v Buenos Airesu, Indian Wellsu, Barceloni in Madridu.

Grk Stefanos Cicipas je v prvem krogu v štirih nizih premagal Čeha Jirija Veselyja, v sredo popoldne pa se je srečal s Špancem Carballesom Baeno in ga premagal po treh nizih s 6:3, 7:6 in 6:4. Slednji je prejšnji mesec dosegel najvišjo uvrstitev na svetovni lestvici - 49. mesto, potem ko je zmagal na turnirju ATP v Marakešu. Cicipasu utegne v četrtfinalu nasproti stati Alcaraz, a Grk pravi, da sam na grand slamih nima nobenega načrta. "Kar dobiš, na to moraš nekako reagirati."