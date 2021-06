Kralj peska v 14. polfinalu OP Francije!

Španski teniški as Rafael Nadal si je priigral še 14. polfinalni nastop na odprtem teniškem prvenstvu Francije, v četrtfinalu s 6:3, 4:6, 6:4, 6:0 izločil Argentinca Diega Schwartzmana. V polfinalu se bo tretjepostavljeni Nadal pomeril z zmagovalcem dvoboja med prvim igralcem sveta Srbom Novakom Đokovićem in Italijanom Matteom Berrettinijem.

V četrtfinalnem obračunu se je v uvodu deseti igralec sveta Schwartzman dobro kosal s Špancem in mu že v prvem nizu enkrat odvzel servis, a je sam izgubil dve igri na svoj servis in prvi niz izgubil s 3:6. V drugem nizu pa je dvakrat zlomil servis 35-letnega nasprotnika in ga dobil s 6:4. S tem se je končal niz 36 zaporednih osvojenih nizov Nadala na Rolandu Garrosu, ki se je začel leta 2019.

V tretjem nizu je bil Aregentinec do devete igre še konkurenčen Špancu, potem pa je Nadal izkoristil drugo priložnost za odvzem servisa Schwartzmanu, kar je nato potrdil z zanesljivo igro na svoj servis (6:4). Četrti niz je bil za Majorčana samo še formalnost, v pol ure ga je dobil s 6:0, s čimer je prišel do 105. zmage na pariškem pesku ob zgolj dveh porazih.

"V Parizu je vedno čustveno"

"Diego je odličen igralec, vedno je težko igrati proti njemu. Neverjetno je, da bom znova igral v polfinalu. Zame je vedno čustveno igrati v Parizu. To je zame najpomembnejši turnir in zelo sem vesel te težke zmage. Drugi niz sem začel slabo, a sem se vrnil in zaigral agresivneje," je takoj po dvoboju, ki je trajal dve uri in 48 minut, dejal Nadal.

Za Španca bo petkov polfinale že 35. polfinale na turnirjih največje četverice. Foto: Guliverimage

"Vedno sem čutil podporo družine. Vedno so mi bili pripravljeni pomagati, ne morem se jim dovolj zahvaliti. Brez njihove podpore in podpore navijačev v težkih trenutkih bi bil pri 35 letih zelo težko tu," je še dejal Španec, za katerega bo petkov polfinale že 35. polfinale na turnirjih največje četverice.

Že v torek sta si polfinale v moški konkurenci zagotovila Nemec Alexander Zverev in Grk Stefanos Cicipas.

Đoković nad Berrettinija

Novaka Đokovića pa v četrtfinalu čaka Italijan Matteo Berrettini, ki se do letos na OP Francije ni prebil dlje kot do tretjega kroga. Igralca sta do zdaj igrala le en medsebojni dvoboj. Takrat je bil boljši Beograjčan.