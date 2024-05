Poslovila se je velika legenda

Nesporni kralj peska, 14-kratni zmagovalec Rolanda Garrosa Nadal se je v svojem bržčas zadnjem udejstvovanju na pariškem pesku meril z Zverevom. Slednji je slavil s 6:3, 7:6 in 6:3. Za Nadala, ki bo 3. junija dopolnil 38 let, je bil to šele četrti poraz na 116 tekmah na Rolandu Garrosu po zmagovitem debiju leta 2005.

"Nisem 100-odstotno prepričan, a če je bilo zadnjič, sem se zabaval," je po dvoboju povedal Španec in ponovil, da obstaja "visok odstotek možnosti", da se ne vrne. "Upam pa, da se bom v vsakem primeru vrnil na olimpijske igre to poletje," je dodal in razkril, da ga zelo verjetno ne bo v Wimbledonu.

Svoje delo je brez težav opravil Sinner. Ta je po treh nizih odpravil Chrisa Eubanksa. Dvoboj se je končal z izidom 6:3, 6:3 in 6:4. "Moja fizična kondicija zanesljivo še ni taka, kot bi si želel. V manj kot desetih dneh priprav v uvodnem krogu Pariza ni mogoče pričakovati čudežev," je slabšo pripravljenost po tekmi potrdil tudi Sinner, v zvezi s poškodbo pa dejal, da ga ta ne skrbi več.

V treh nizih je napredoval tudi deveti nosilec. Stefanos Cicipas je s 7:6, 6:4 in 6:1 odpravil Martona Fucsovicsa.

Na osrednjem igrišču se bosta v večernem terminu udarila domačin Gael Monfils in Brazilec Thiago Seyboth Wild.

1. krog Stefanos Cicipas (Grč/9) - Marton Fucsovics (Mad) 7:6 (7), 6:4, 6:1;

Ben Shelton (ZDA/15) - Hugo Gaston (Fra) 3:6, 6:3, 6:4, 6:4;

Felix Auger-Aliassime (Kan/21) - Yoshihito Nishioka (Jap) 6:2, 6:4, 6:4;

Kwon Soonwoo (JKo) - Emil Ruusuvuori (Fin) 6:3, 6:4, 6:3;

Jannik Sinner (Ita/2) - Christopher Eubanks (ZDA) 6:3, 6:3, 6:4;

Henri Squire (Nem) - Max Purcell (Avs) 6:2, 6:2, 3:6, 4:6, 7:6 (10);

Aleksander Ševčenko (Kaz) - Aslan Karacev (Rus) 6:4, 4:6, 1:6, 6:1, 6:4;

Alexander Zverev (Nem/4) - Rafael Nadal (Špa) 6:3, 7:6 (5), 6:3.

