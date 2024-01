Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teniškem OP Avstralije so na sporedu dvoboji tretjega kroga. Na igrišče bo stopil tudi Novak Đoković, ki se je moral v prvih dveh krogih zelo potruditi za napredovanje.

Novaka Đokovića, prvega igralca sveta, v tretjem krogu čaka dvoboj s 30. nosilcem iz Argentine, Tomašem Martinom Etcheverryjem. Đoković je imel v prvih dveh krogih veliko dela, saj je do zdaj na igrišču preživel več kot sedem ur. Veliko energije sta mu pobrala Hrvat Dino Prižmić in Avstralec Alexei Popyrinu.

Prav tako ni povsem jasno, v kakšnem stanju je Đoković, ki ima že nekaj časa težave z zapestjem. Etcheverry je do zdaj domov poslal Andyja Murraya in Gaela Monfilsa. Če bi na svoj spisek dodal še Srba, bi to povzročilo pravi pretres v moškem delu turnirja.

Četrti nosilec Jannik Sinner je do zdaj pokazal dobro formo, vendar ga tokrat čaka izziv proti Sebastianu Baezu iz Argentine. Stefanos Cicipas bo igral proti Francozu Lucaju van Asscheju. Domači favorit Alex de Minaur pa bo igral proti Italijanu Flaviu Cobolliju.

OP Avstralije, zanimivi dvoboji 3. kroga (M):



Luca van Assche (Fra) – Stefanos Cicipas (Nem, 7)

Novak Đoković (Srb, 1) – Tomas Martin Etcheverry (Arg, 30)

Jannik Sinner (Ita, 4) – Sebastian Baez (Arg, 26)

Sebastian Korda (ZDA, 29) – Andrej Rubljov (Rus, 5)

Taylor Fritz (ZDA, 12) – Fabian Marozsan (Mad)

Alex de Minaur (Aus, 10) – Flavio Cobolli (Ita)

Tomas Machac (Češ) – Karen Kačanov (Rus, 15)

Adrian Mannarino (Fra, 20) – Ben Shelton (ZDA, 16)

