V živo: drama v Melbournu, Thiem si rešuje kožo, Đokoviću gre na bolje

Dominic Thiem (Avt/3) : Nick Kyrgios (Avs) 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 1:2 Novak Đoković (Srb/1) : Taylor Fritz (ZDA/27) 7:6 (1), 4:2

Srbski teniški as Novak Đoković se na osrednjem igrišču meri z Američanom Taylorjem Fritzom, trenutno 31. igralcem sveta. Igralca sta se do zdaj pomerila dvakrat, oba dvoboja pa je dobil Srb.

Making it count ✨@DjokerNole dominates the tiebreak against Taylor Fritz to take the opening set 7-6(1).#AO2021 pic.twitter.com/4X0VpWc23s