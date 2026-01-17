Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Sobota,
17. 1. 2026,
20.00

Osveženo pred

8 ur, 34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Olga Danilović OP Avstralije Arina Sabalenka

Sobota, 17. 1. 2026, 20.00

8 ur, 34 minut

OP Avstralije (WTA), prvi dan

Olga Danilović na OP Avstralije proti legendarni Američanki

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Arina Sabalenka | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V ženski konkurenci OP Avstralije bodo že prvi dan igrala največja imena svetovnega tenisa. Na delu pa bo tudi Olga Danilović, izbranka slovenskega vratarja Jana Oblaka. Nasproti ji bo stala zelo zanimiva nasprotnica.

Carlos Alcaraz
Sportal Carlosa Alcaraza čaka peklensko vzdušje

Arina Sabalenka, prva igralka sveta, bo svoj prvi dvoboj odigrala proti Francozinji Tiantsoi Rakotomanga Rajaonah, ki je prejela posebno povabilo organizatorja. Belorusinja, dvakratna zmagovalka tega turnirja, sodi med glavne favoritinje za končno zmago.

Zelo zanimivo bo spremljati Emmo Raducanu, ki v Melbourne prihaja kot najboljša britanska igralka. V prvem krogu se bo na igrišču Margaret Court pomerila s Tajko Mananchayo Sawangkaew, ki prvič igra na glavnem turnirju OP Avstralije. Raducanu in Sabalenka sta v istem delu žreba, kar pomeni, da bi se lahko srečali že v tretjem krogu.

Olga Danilović | Foto: Guliverimage Olga Danilović Foto: Guliverimage

Na delu pa bo tudi srbska teniška igralka Olga Danilović, izbranka našega nogometnega vratarja Jana Oblaka. Njena nasprotnica bo legendarna Venus Williams. Američanka, ki ima že 45 let, je prejela povabilo organizatorja in bo prvič igrala proti srbski igralki.

Na turnirju slovenske barve zastopata Kaja Juvan in Veronika Erjavec, ki prvi dan turnirja ne igrata.

Zanimivi dvoboji:

Aliaksandra Sasnovich (BLR) – Jasmine Paolini (ITA, 7)
Aryna Sabalenka (BLR, 1) – Tiana Rakotomanga Rajaonah (FRA)
Maria Sakkari (GRE) – Léolia Jeanjean (FRA)
Mananchaya Sawangkaew (THA) – Emma Raducanu (GBR, 28)
Elina Svitolina (UKR, 12) – Cristina Bucsa (ESP)
Olga Danilović (SRB) – Venus Williams (USA, WC)

Preberite še:

 
Novak Đoković
Sportal Đoković je poslal jasno sporočilo
Roger Federer
Sportal Zanimive govorice, ki jih je Federer takoj utišal
Jordan Smith
Sportal Od anonimneža do milijonarja: ko ena točka spremeni vse #video
Olga Danilović OP Avstralije Arina Sabalenka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.