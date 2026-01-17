Olga Danilović na OP Avstralije proti legendarni Američanki

V ženski konkurenci OP Avstralije bodo že prvi dan igrala največja imena svetovnega tenisa. Na delu pa bo tudi Olga Danilović, izbranka slovenskega vratarja Jana Oblaka. Nasproti ji bo stala zelo zanimiva nasprotnica.

Arina Sabalenka, prva igralka sveta, bo svoj prvi dvoboj odigrala proti Francozinji Tiantsoi Rakotomanga Rajaonah, ki je prejela posebno povabilo organizatorja. Belorusinja, dvakratna zmagovalka tega turnirja, sodi med glavne favoritinje za končno zmago.

Zelo zanimivo bo spremljati Emmo Raducanu, ki v Melbourne prihaja kot najboljša britanska igralka. V prvem krogu se bo na igrišču Margaret Court pomerila s Tajko Mananchayo Sawangkaew, ki prvič igra na glavnem turnirju OP Avstralije. Raducanu in Sabalenka sta v istem delu žreba, kar pomeni, da bi se lahko srečali že v tretjem krogu.

Olga Danilović Foto: Guliverimage

Na delu pa bo tudi srbska teniška igralka Olga Danilović, izbranka našega nogometnega vratarja Jana Oblaka. Njena nasprotnica bo legendarna Venus Williams. Američanka, ki ima že 45 let, je prejela povabilo organizatorja in bo prvič igrala proti srbski igralki.

Na turnirju slovenske barve zastopata Kaja Juvan in Veronika Erjavec, ki prvi dan turnirja ne igrata.

Zanimivi dvoboji:



Aliaksandra Sasnovich (BLR) – Jasmine Paolini (ITA, 7)

Aryna Sabalenka (BLR, 1) – Tiana Rakotomanga Rajaonah (FRA)

Maria Sakkari (GRE) – Léolia Jeanjean (FRA)

Mananchaya Sawangkaew (THA) – Emma Raducanu (GBR, 28)

Elina Svitolina (UKR, 12) – Cristina Bucsa (ESP)

Olga Danilović (SRB) – Venus Williams (USA, WC)

