Đokovića je odpihnil, kaj pa Federerja?

OP AVSTRALIJE, 12. DAN (ATP)

Dvanajsti dan bo med posamezniki na sporedu le en dvoboj, in sicer se bosta v drugem moškem polfinalu pomerila Roger Federer in Hyeon Chung.

Šlo bo za dvoboj dveh generacij. Roger Federer, ki na OP Avstralije brani lansko lovoriko, je star 36 let, medtem ko ima Južni Korejec šele 21 let in je šele dobro začel svojo pot proti vrhu.

Chung je na prvem letošnjem turnirju za grand slam prvovrstna senzacija. Predvsem je s svojo igro navdušil proti Novaku Đokovića, ki ga je odpravil po treh nizih. V izjemni formi je tudi Roger Federer, ki se je do polfinala prebil brez izgubljenega niza.

Zanju bo to prvi medsebojni dvoboj, favorit je Federer, ki ima v Melbournu do zdaj pet zmag.