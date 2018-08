Đoković začenja pohod na OP ZDA, na igrišče tudi Federer

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugi dan OP ZDA se nadaljujejo dvoboji prvega kroga. Od glavnih favoritov bosta igrala Roger Federer in Novak Đoković. Noben od njiju ne bi smel imeti večjih težav z napredovanjem v nadaljnje tekmovanje. Svoj prvi dvoboj bo igral tudi Marin Čilić, zmagovalec OP ZDA iz leta 2014.

Danes bodo vse oči uprte v Novaka Đokovića, šestega nosilca turnirja, in Rogerja Federerja. Srbskega teniškega zvezdnika v uvodnem krogu čaka Madžar Marton Fucsovics. Ta je trenutno uvrščen na 42. mesto svetovne lestvice, to je zanj šele tretji nastop na glavnem turnirju OP ZDA. Za igralca bo to prvi medsebojni dvoboj.

Turnir v New Yorku bo začel Marin Čilić, najboljši hrvaški igralec. Njegov nasprotnik v prvem krogu bo Romun Marius Copil. Njun medsebojni izid v zmagah je 1:1.

Foto: Guliver/Getty Images

Prvič letos bo na osrednje teniško igrišče stopil Roger Federer, velik ljubljenec ameriškega občinstva. Roger je pred turnirjem povedal, da si letos želi doseči nekaj velikega, ali z drugimi besedami – zmago. Tokrat mu bo nasproti stal Japonec Yoshihito Nishioka. Švicar je na OP ZDA nazadnje slavil pred desetimi leti.