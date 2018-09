Ogorčen nad potezo Fenatija: Mislim, da ne bi smel nikoli več dirkati #video

V razredu Moto2 smo proti koncu dirke videli veliko neumnost italijanskega dirkača, ki se k sreči ni končala s padcem. Romano Fenati in Stefano Manzi sta imela nekaj trenutkov pred dogodkom dvoboj za položaj. Oba sta morala zapeljati s steze, s tem pa sta izgubila nekaj mest. To je Fenatija tako razjezilo, da je Manziju pri 200 kilometrih na uro pritisnil na ročko za zavoro.

Dve dirki prepovedi

K sreči je Manzi uspel ostati na motorju, saj bi lahko grdo padel in se ponesrečil. Organizatorji tekmovanja so nespametnemu vozniku takoj pokazali črno zastavo oziroma ga diskvalificirali. Pozneje so še sporočili, da 22-letni dirkač ne bo smel tekmovati na naslednjih dveh dirkah (Aragon in Tajska). Kazen velja le za voznika in ne za njegovo ekipo (Marinelli Snipers), kar pomeni, da bodo lahko na motocikel posadili drugega dirkača.

Foto: Guliver/Getty Images

"Ta fant ima resne težave"

Do te poteze je bil zelo kritičen Cal Crutchlow, tretje uvrščeni v najmočnejšem razredu. Ta bi italijanskemu vozniku dal doživljenjsko prepoved dirkanja. "Mislim, da ne bi smel nikoli več dirkati. Ko se je vračal v garažo, bi ga morala vreči ven."

"Tega ne moreš narediti drugemu dirkači. Že tako dovolj tvegamo svoja življenja. Seveda, morda so bili že prej kontakti, ampak kontakti se vseskozi dogajajo. Da zagrabiš zavorno ročico na ravnini … Morali bi ga takoj odstraniti. Ne me narobe razumeti, jaz imam včasih vročo glavo, drug dirkač ima vročo glavo, ampak ta fant ima resne težave," je brez dlake na jeziku govoril Crutchlow, ki upa, da ga bodo bolj strogo kaznovali v njegovi ekipi.

"Kazen je prava"

Voznika Ducatija Andrea Dovizioso in Jorge Lorenzo sta bila bolj spravljiva do Fenatija. "Kar je Romano naredil, je grozno, vendar tudi Manzi je zelo agresiven dirkač, včasih celo nepremišljen," je uvodoma povedal Lorenzo in dodal. "Mislim, da je prava kazen in Fenati bo po tej kazni vedel, da se tega ne počne."