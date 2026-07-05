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Avtor:
B. B.

Nedelja,
5. 7. 2026,
12.47

Osveženo pred

42 minut

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Natisni članek
Arina Sabalenka Naomi Osaka Wimbledon 2026 Jessica Pegula Iva Jovic

Nedelja, 5. 7. 2026, 12.47

42 minut

Wimbledon (WTA), 7. dan

Obeta se eden najzanimivejših dvobojev v Wimbledonu

Avtor:
B. B.

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Naomi Osaka | Lahko Naomi Osaka na travi premaga Arino Sabelenko? | Foto Guliverimage

Lahko Naomi Osaka na travi premaga Arino Sabelenko?

Foto: Guliverimage

Sedmi dan turnirja v Wimbledonu se obeta eden najbolj zanimivih dvobojev. Prva igralka sveta Arina Sabalenka se bo na osrednjem igrišču pomerila z nekdanjo številko ena Naomi Osako.

Žiga Šeško
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Belorusinja je letos Japonko premagala na vseh treh letošnji medsebojnih dvobojih, a Osaka verjame, da se je iz vsakega poraza nekaj naučila. Zmagovalka tega dvoboja bo naredila velik korak proti veliki zmagi v Wimbledonu. Do zdaj na njem namreč ni zmagala še nobena.

Zelo zanimiv bo tudi češki obračun med nekdanjo zmagovalko Wimbledona Barboro Krejčikovo in Karolino Muchovo. Igralki se zelo dobro poznata že iz reprezentance. Ameriška zvezdnica Jessica Pegula pa bo proti šele 18-letni rojakinji Ivi Jović lovila četrtfinale.

Wimbledon, osmina finala:

Arina Sabalenka (Blr, 1) - Naomi Osaka (Jap, 14)
Jessica Pegula (ZDA, 4) - Iva Jović (ZDA, 16)
Belinda Bencic (Švi, 11) - Coco Gauff (ZDA, 7)
Karolina Muchova (Češ, 10) - Barbora Krejčikova (Češ)

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