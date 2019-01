Novaka je šokirala odločitev organizatorjev, jezil se je tudi na gledalce

Novak Đoković, prvi igralec sveta, se je brez večjih težav uvrstil v naslednji krog, ko je premagal Denisa Shapovalova. Srbski zvezdnik je bil med dvobojem začuden nad odločitvijo organizatorjev, da so sredi dneva prižgali luči. Svoje pa je povedal tudi nekaterim gledalcem in dobil opozorilo.

Novak Đoković ni bi zadovoljen, potem ko so sredi dneva prižgali luči. Foto: Gulliver/Getty Images

Občinstvo mu je dalo prav

"Ste vi videli žogico," je takoj po dvoboju na igrišču Novak Đoković vprašal občinstvo, ki mu je glasno pritrdilo. "Jaz sem jo tudi," jim je odgovoril. Novak namreč ni bil najbolj zadovoljen z odločitvijo organizatorjev, da so sredi belega dneva prižgali luči na osrednjem igrišču. Tega se je pozneje dotaknil tudi na tiskovni konferenci po dvoboju.

"Zmotilo me je, da so prižgali luči, prav tako tudi nekateri komentarji iz občinstva. Kot sem že povedal na igrišču, sem bil začuden, da so prižgali luči ob petih popoldne, ko je zunaj še svetlo, nebo je modro in sije sonce. Povrhu vsega se zaradi luči delajo sence, kar je motilo tako mene kot tudi njega (Denisa Shapovalova op. p.)."

TV reasons? Err.. sorry Nole. 😳



.@DjokerNole explains why he was upset at the floodlights during his win over Denis Shapovalov. pic.twitter.com/DXAIB88y9X — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 19, 2019

Foto: Reuters

"Nisem bil samo jaz takšnega mnenja. Tudi Denis (Shapovalov op.p.) ni želel, da so prižgane luči, vendar nama je vodja tekmovanja pojasnil, da so jih prižgali zaradi televizijskega prenosa, in če je tako … Sicer sem po dvoboju srečal Borisa Beckerja (Nemec je strokovni komentator na eni izmed televizij, op. p.) in ga vprašal, ali se je na televizijskem zaslonu res slabo videlo. Ta mi je rekel, da ta trditev nima nobenega smisla."

Foto: Gulliver/Getty Images

Nekateri gledalci so ga sprovocirali, zato jim je povedal svoje

Beograjčana, ki ima že veliko izkušenj na največjih turnirjih, so nekateri gledalci tako sprovocirali, da jim je nazaj povedal svoje. Zaradi tega je dobil opomin glavnega sodnika. "Nisem se lepo vedel, nekaj sem rekel naglas in zato dobil opozorilo. Ni bilo prvič in verjetno ne tudi zadnjič," je povedal igralec, ki je bil sicer navdušen nad vzdušjem na tribunah.

"Lepo je videti polne tribune. Ta konec tedna je tukaj v Avstraliji zelo popularen, prav tako tudi na drugih turnirjih za grand slam. Pride veliko ljudi in tudi razpored je zelo zanimiv. Avstralci imajo radi tenis in so eni najbolj zvestih navijačev na svetu."

V naslednjem krogu ga čaka 22-letni Rus

Enaintridesetletni Novak je v dvoboju proti Shapovalovu je na letošnjem turnirju v Melbournu izgubil prvi niz, za kar je bil kriv sam. Kot je povedal, ni bil dovolj osredotočen na dvoboj. Nole, ki na OP Avstralije lovi svojo sedmo turnirsko zmago, se bo v naslednjem krogu pomeril z Rusom Daniilom Medevedevom. Po dvoboju s Kanadčanom je bil Novak začuden, ko ga je v pogovoru na igrišču Jim Courier, nekdanji prvi igralec sveta, označil kot veterana.