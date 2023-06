Novaka Đokovića naj bi čakala resna preizkušnja

Na teniškem OP Francije je vse bolj vroče, saj se začenjajo četrtfinalni dvoboji. V torek bosta na sporedu dva. Najprej bosta na osrednje igrišče stopila Novak Đokovič in Karen Hačanov, nato pa še Carlos Alcaraz in Stefanos Cicipas.

Pri Novaku Đokoviću je veliko v igri. Potem, ko se je uvrstil v rekordni 17. četrtfinale v Parizu, lovi tudi 23. zmago na turnirjih za grand slam, kar bi ga postavilo na vrh prestižne lestvice v zmagah na turnirjih velike četverice. Srb je bil v dozdajšnjih dvobojih suveren, saj ni oddal še nobenega niza. Tokrat bo njegov nasprotnik Rus Karen Hačanov. Njun medsebojni izid v zmagah je 8:1 za Beograjčana, a mnogi opozarjajo, da Hačanov trenutno igra tenis svojega življenja. Sedemindvajsetletni teniški igralec se zaveda, da ga proti Đokoviću čaka izjemno težka naloga.

Za njima bosta na igrišče Philippe Chatrier stopila še Carlos Alcaraz in Stefanos Cicipas. Igralca se že dobro poznata, saj sta do zdaj igrala štiri medsebojne dvoboje. Prav vse štiri je dobil šele 20-letni Alcaraz, ki letos na peščenih igriščih kaže izjemno formo. Grk se je na pariškem turnirju najdlje prebil do finala, Alcaraz pa je lani prišel do četrtfinala.

OP Francije, ATP

Četrtfinale Novak Đokovič (SRB, 3) - Karen Hačanov (RUS, 11)

Carlos Alcaraz (ŠPA, 1) - Stefanos Cicipas (GRČ, 5)

