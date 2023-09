Novaka Đokovića čaka zanimiv nasprotnik

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković bo imel v 2. krogu OP ZDA izjemno zanimivega nasprotnika. Nasproti mu bo namreč stal rojak Laslo Đere, ki se do zdaj na tem turnirju še ni prebil skozi drugi krog, medtem ko Nole v New Yorku lovi svojo četrto turnirsko zmago. Igralca sta do zdaj odigrala en medsebojni dvoboj. Leta 2022 je bil v Beogradu po treh nizih boljši osem let starejši Đoković.

Domačina Tommyja Paula v drugem krogu čaka Španec Alejandro Davidovich Fokina. Oba medsebojna dvoboja je dobil Paul. Trenutno 14. igralec sveta se je moral v uvodnih dveh krogih kar potruditi za zmago, Fokina pa je prva dva nasprotnika odpravil brez izgubljenega niza.

Zanimivi dvoboji:



Laslo Đere (Srb, 32) - Novak Đoković (Srb, 2)

Tommy Paul (ZDA, 14) - Alejandro Davidovich Fokina (Špa, 21)

Adrian Mannarino (Fra, 22) - Frances Tiafoe (ZDA, 10)

Jakub Mensik (Češ) - Taylor Fritz (ZDA, 9)

Ben Shelton (ZDA) - Aslan Karacev (Rus)

Dominic Stricker (Švi) - Benjamin Bonzi (Fra)

