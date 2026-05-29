Novaka Đokoviča čaka brazilska norišnica

V popoldanskih urah se obeta prava teniška poslastica, ko se bosta na osrednjem igrišču udarila Novak Đoković in Joao Fonseca. Pravzaprav bomo gledali dvoboj izkušenj proti mladostniški vihravosti.

Srbski zvezdnik je v prvih dveh krogih OP Francije pokazal zelo dobro formo, a ga zdaj čaka precej drugačen izziv. Komaj 19 let stari Brazilec Joao Fonseca trenutno igra zelo dober tenis, ob tem pa ga spremljajo glasni brazilski navijači. Mladi teniški zvezdnik je že večkrat poudaril, da si je od nekdaj želel igrati proti Đokoviću, Nole pa je za Fonseco povedal, da gre za zelo dobrega igralca. "Rad ima velike dvoboje in velike trenutke," je o mladem igralcu povedal Novak Đoković.

Alexander Zverev, drugi nosilec turnirja, bo proti domačinu Quentinu Halysu lovil novo zmago, a Francoz ob glasni podpori pariškega občinstva lahko verjame, da lahko Nemcu povzroči kar nekaj sivih las.

Zanimivi dvoboji:

Joao Fonseca (Bra/28) - Novak Đoković (Srb/3)

Quentin Halys (Fra) - Alexander Zverev (Nem/2)

Nuno Borges (Por) - Andrey Rublev (Rus/11)

Casper Ruud (Nor/15) - Tommy Paul (ZDA/24)

Alex Michelsen (ZDA) - Rafael Jódar (Špa/27)

Alex De Minaur (Avs/8) - Jakub Menšík (Češ/26)

