Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Petek,
29. 5. 2026,
8.00

Osveženo pred

17 ur, 31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Novak Đoković Alexander Zverev Roland Garros OP Francije

Petek, 29. 5. 2026, 8.00

17 ur, 31 minut

OP Francije (ATP), 6. dan

Novaka Đokoviča čaka brazilska norišnica

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Novak Đoković | Novaka Đokovića čaka zahteven dvoboj. | Foto Guliverimage

Novaka Đokovića čaka zahteven dvoboj.

Foto: Guliverimage

Šesti dan OP Francije se začenjajo dvoboji tretjega kroga, kjer bo spet igral Novak Đoković. Tokrat mu bo nasproti stal Brazilec Joao Fonseca, ki ima za seboj glasne brazilske navijače.

V popoldanskih urah se obeta prava teniška poslastica, ko se bosta na osrednjem igrišču udarila Novak Đoković in Joao Fonseca. Pravzaprav bomo gledali dvoboj izkušenj proti mladostniški vihravosti.

Srbski zvezdnik je v prvih dveh krogih OP Francije pokazal zelo dobro formo, a ga zdaj čaka precej drugačen izziv. Komaj 19 let stari Brazilec Joao Fonseca trenutno igra zelo dober tenis, ob tem pa ga spremljajo glasni brazilski navijači. Mladi teniški zvezdnik je že večkrat poudaril, da si je od nekdaj želel igrati proti Đokoviću, Nole pa je za Fonseco povedal, da gre za zelo dobrega igralca. "Rad ima velike dvoboje in velike trenutke," je o mladem igralcu povedal Novak Đoković.

Alexander Zverev, drugi nosilec turnirja, bo proti domačinu Quentinu Halysu lovil novo zmago, a Francoz ob glasni podpori pariškega občinstva lahko verjame, da lahko Nemcu povzroči kar nekaj sivih las.

Zanimivi dvoboji: 
Joao Fonseca (Bra/28) - Novak Đoković (Srb/3)
Quentin Halys (Fra) - Alexander Zverev (Nem/2)
Nuno Borges (Por) - Andrey Rublev (Rus/11)
Casper Ruud (Nor/15) - Tommy Paul (ZDA/24)
Alex Michelsen (ZDA) - Rafael Jódar (Špa/27)
Alex De Minaur (Avs/8) - Jakub Menšík (Češ/26)

Preberite še:

 
Jannik Sinner
Sportal Senzacija v Parizu: Jannik Sinner po norem preobratu odhaja domov
Novak Đoković
Sportal Brez spoštovanja #video
Novak Đoković Alexander Zverev Roland Garros OP Francije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.