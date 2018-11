Novak Đoković: To bi moral biti izjemen dvoboj #video

Sreda, 14. oktober

15.00 Novak Đoković (Srb) - Aleksander Zverev (Nem)

21.00 Marin Čilić (Hrv) - John Isner (ZDA)

Novak Đoković je na finalnem turnirju že petkrat zmagal in zelo dobro je začel tudi letos, ko je v uvodnem dvoboju premagal Johna Isnerja. Tokrat ga čaka neugodni Aleksander Zverev, s katerim sta do zdaj odigrala le dva dvoboja (1:1).

🎾The world number 1️⃣ Novak Djokovic making plenty of time for selfies with the fans ahead of his clash with Alexander Zverev this afternoon.



📺Coverage from midday on Sky Sports Arena pic.twitter.com/q4qwvkerDM — Sky Sports Tennis 🎾 (@SkySportsTennis) November 14, 2018

Đoković pravi, da se dobro počuti

"Veselim se dvoboja proti Aleksandru Zverevu. To bi moral biti izjemen dvoboj. Mislim, da sva do zdaj samo dvakrat igrala in sva si razdelila zmagi. Nazadnje sem proti njemu igral v Šanghaju, ampak tam ni bil pravi. Mislim, da bo tokrat igral veliko bolje," je uvodoma povedal srbski zvezdnik, ki bi se lahko po določenem scenariju že v sredo uvrstil v polfinale turnirja. Psihološko in fizično se dobro počutim, tako da se že veselim tega dvoboja.

Aleksander Zverev je bil prav tko uspešen v uvodnem krogu, ko je v uvodnem dvoboju premagal Marina Čilića in si zagotovil prvo točko.

Foto: Gulliver/Getty Images

V večernem dvoboju bosta na igrišče stopila ranjena leva – Marin Čilić in John Isner. Tako Hrvat kot tudi Američan sta izgubila uvodni dvoboj, tako da bo zanju zelo pomemben dvoboj. Oba morata zmagati, če še želita ohraniti realno upanje za napredovanje za uvrstitev v polfinale. Za igralca bo to že 14. medsebojni dvoboj, boljši izkupiček ima Isner (8:5).

Na finalnem turnirju se s svojo statistiko nikakor ne more pohvaliti Marin Čilič, ki je v vseh desetih dvobojih zbral le eno zmago. "Ni se lahko vrniti, ampak to je del igre. Veselim se naslednja dva dvoboja v skupini. Upam, da se bom dobro pripravil na današnji dvoboj in upam, da bom igral bolje," je povedal 30-letni Čilić.

Skupina A

Aleksander Zverev (Nem) 1 zmaga - 0 porazov

Novak Đokovič (Srb) 1 zmaga - 0 porazov

John Isner (ZDA) 0 zmag - 1 poraz

Marin Čilić (Hrv) 0 zmag - 1 poraz

Skupina BKevin Anderson (Jar) 2 zmagi - 0 porazov

Kei Nišikori (Jap) 1 zmaga - 1 poraz

Roger Federer (Švi) 1 zmaga - 1 poraz

Dominic Thiem (Avt) 0 zmag - 2 poraza

Format turnirja

Igralci so sprva razdeljeni v dve skupini s po štirimi igralci. V posamezni skupini igra vsak z vsakim, kar pomeni, da vsakega igralca čakajo najmanj trije dvoboji. V polfinale se uvrstita najboljša dva iz vsake skupine. Zmagovalca polfinala nato igrata še veliki finale. Igralci igrajo na dva dobljena niza.