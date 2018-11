Novak Đoković je lahko miren, preostali so še v igri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petek, 16. november Aleksander Zverev (Nem) – John Isner (ZDA)

Novak Đoković (Srb) – Marin Čilić (Hrv)

V popoldanskem terminu se bosta najprej pomerila Aleksander Zverev in John Isner. Igralca sta do zdaj šestkrat igrala, boljši izkupiček ima mladi Nemec, ki je visokoraslega Američana premagal petkrat. Če Zverev premaga Isnerja, že ima zagotovljeno vstopnico za polfinale.

"O tem ne želim razmišljati. Razmišljal bom tako, kot da je normalen četrtfinalni dvoboj. Če bi se mi uspelo prebiti v polfinale, bi mi veliko pomenilo, a zato bom moral igrati dober tenis," je pred dvobojem povedal 21-letni Nemec.

Foto: Reuters

V večernem delu se bosta udarila Novak Đoković in Marin Čilić. Hrvata čaka izjemno težko delo, saj mora, če se želi uvrstiti v polfinale, premagati prvega igralca sveta, ob tem pa mora v prvem dvoboju John Isner premagati Aleksandra Zvereva.

Đoković in Čilić imata za seboj že 18 dvobojev. Statistika je na strani srbskega igralca, ki je do zdaj zmagal 16 dvobojev, Čilić pa le dva. Nazadnje sta igrala v četrtfinalu turnirja serije masters v Parizu, ko je po treh nizih zmagal Đoković.

"V Pariz je bil lep in težek obračun. Podobni pogoji so tudi tukaj. Vidim, da Novak igra zares dober tenis, in tudi jaz moram nadaljevati dober tenis. Če bom dobro serviral, bo šlo na tesno. Upam, da sem bom pripravljen še na en izjemen dvoboj," je povedal Čilić.

Skupina A

Novak Đokovič (Srb) 2 zmagi - 0 porazov*

-----------------------------------------------------------

Aleksander Zverev (Nem) 1 zmaga - 1 poraz

Marin Čilić (Hrv) 1 zmaga - 1 poraz

John Isner (ZDA) 0 zmag - 2 poraza

* - v polfinalu

Skupina B

Roger Federer (Švi) 2 zmagi - 1 poraz*

Kevin Anderson (Jar) 2 zmagi - 1 poraz*

------------------------------------------------------

Kei Nišikori (Jap) 1 zmaga - 2 poraza

Dominic Thiem (Avt) 1 zmaga - 2 poraza

* - v polfinalu

Polfinalna para:

1. igralec iz skupine A - 2. igralec iz skupine B

1. igralec iz skupine B - 2. igralec iz skupin A

Format turnirja

Igralci so sprva razdeljeni v dve skupini s po štirimi igralci. V posamezni skupini igra vsak z vsakim, kar pomeni, da vsakega igralca čakajo najmanj trije dvoboji. V polfinale se uvrstita najboljša dva iz vsake skupine. Zmagovalca polfinala nato igrata še veliki finale. Igralci igrajo na dva dobljena niza.